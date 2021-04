Viime vuonnahan homma meni vähän plörinäksi, mutta nyt lienee porukoilla tekniikka paremmin hallussa.

”Hei vaan kaikille ja tervetuloa tänne jo perinteiselle vapun etäpiknikille! Viime vuonnahan homma meni vähän plörinäksi, mutta nyt lienee porukoilla tekniikka paremmin hallussa.

Jospa aloitellaan niin, että kaikki laittavat kameran päälle. Paitsi Markku! Markku voisi laittaa mikrofoninkin kiinni siksi aikaa, että vessahommat on hoidettu. Kiitos.

Aivan alkuun Ismo on luvannut toivottaa porukan tervetulleeksi trumpettiesityksellä. Ole hyvä Ismo!

[–.–.–]

Kiitos Ismo! Se näytti oikein hienolta. Jos ensi kerralla vielä pidät mikrofonin päällä niin saadaan oikein kokonaisvaltainen elämys koko porukalle. Ja Markulle kiitos äänituesta.

Seuraavaksi voitaisiinkin tervehtiä Annin porukkaa, joka on reippaasti kattanut piknikin terassille. Jos Anni pyyhkäiset enimmät rännät kamerasta niin me muutkin näemme, millaisen perunasalaatin Arttu on tänä vuonna loihtinut. Kiitos!

Siellä on nyt Koistisen perheellä käsi pystyssä. Oliko teillä Artun salaattiin jokin kommentti?

[–.–.–]

Ei kuulu mitään, mutta laittakaa tuonne chattiin, jos haluatte erikseen kehaista. Hyvältähän se näytti!

Raili! RAILI! Voitko ystävällisesti lopettaa näytön jakamisen. Hienosti on liikevaihto kehittynyt, mutta nyt ei olla vuosineljännesinfossanne. Kiitos.

Nyt täytyy muuten aivan erityisesti ihastella Laitisten taustakuvaa. Ihanko sitä ollaan aurinkoisella Ullanlinnanmäellä? Melkoista! Ota Harri vielä pipo ja maski pois niin kukaan tuskin huomaa eroa.

Jaahas jaahas, mitäs nyt tapahtuu? Tänne alkoi vyöryä vähän vieraampaa porukkaa. Onkohan joku kenties jakanut kokouslinkkiä eteenpäin?

No, ei kai siinä mitään. Kansainvälistä työväen juhlaa tässä vietetään. Tervehdys vain Siddarthille ja koko perheelle! Siellä Intiassa näyttää vappusääkin vähän suomalaista paremmalta.

Siellä Tiina kysyy chatissa, voisiko hän lukea Malmin sosiaalidemokraattien vapputervehdyksen ennen kuin aletaan syödä. Meitä on uusien vieraiden myötä täällä nyt yli 700 ja lisää näyttää tulevan, joten puheenvuoroja voidaan jakaa rajallisesti.

Tästä se kuulkaa lähtee, kun Markkukin taisi saada aamutoimet suoritettua!

Niin että prööt vaan koko porukalle ja hyvää vappua!”

Kirjoittaja on HS:n uutispäällikkö.