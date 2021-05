Pisimmillään palkkaa on joutunut odottamaan kolme kuukautta. Palkka tuli viimein, kun me vanhemmat soitimme riittävän korkealle taholle.

Olen vuosien ajan seurannut läheltä, kuinka omat omillaan asuvat lapseni yrittävät opintojensa ohella ansaita rahaa keikkatöitä tekemällä. Osa heistä tekee luokanopettajan sijaisuuksia, osa työskentelee päiväkodeissa. Yhteinen työnantaja heillä kaikilla on Helsingin kaupunki.

Nämä opiskelijat vastaavat puhelimeen myöhään illalla tai aikaisin aamulla. He lähtevät töihin toiselle puolelle kaupunkia lyhyellä varoitusajalla ja menevät uusiin taloihin viikoittain.

Lapseni pitävät työstään ja tekevät sitä suurella sydämellä. He myös luottavat siihen, että tehtyään työnsä huolellisesti ja ajallaan myös palkka tulee ajallaan. He odottavat kuukauden tai pidempään ja alkavat kysellä, missä palkka viipyy. Vastaus on aina sama: ”Ei näy täällä meidän palkanlaskennassa, sinun pitää olla yhteydessä sinne, missä olit töissä.”

Koulussa ja päiväkodissa sanotaan, että tiedot on lähetetty ja lähetetään vielä uudelleen. Tätä jatkuu pahimmillaan seuraavan kuukauden ajan. Kukaan ei ota vastuuta eikä selvitä asiaa.

Nuoren pitäisi roikkua puhelimessa jonottamassa palkanlaskentaan, kouluun tai päiväkotiin samalla, kun hän yrittää tehdä sen päivän töitä. Tässä vaiheessa nuori on ahdistunut, kun ei ole rahaa maksaa vuokraa. Pisimmillään palkkaa tehdystä työstä on joutunut odottamaan kolme kuukautta. Palkka tuli viimein, kun me vanhemmat soitimme riittävän korkealle taholle.

Kuinka moni meistä säännöllistä kuukausipalkkaa saavista lähtisi hymyilevänä töihin, jos palkkapäivänä tilille ei olisi tullutkaan rahaa? Ja kun soittaisimme palkkamme perään, niin meille kerrottaisiin vain, että ei tietojamme ole missään.

Työntekijän velvollisuus on tehdä työnsä, ei kysellä palkan perään. Minä nostan hattua kaikille nuorille, jotka tekevät töitä opintojensa ohella.

Kun oma alakoululaiseni tulee koulusta kotiin ja kertoo hymyillen, että heillä oli kiva sijainen, ajattelen näitä nuoria kiitollisena. Ilman heitä monen pienen koululaisen päivä olisi ollut harmaampi. Jotta sijaisia olisi myös jatkossa turvaamassa pienten koululaisten arkea, Helsingin kaupungin palkanlaskennan pitää saada järjestelmänsä toimimaan.

Palkat ajallaan

