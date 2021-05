Pitäisikö minun ja mieheni ketjuttaa omat lomamme siten, että me vanhemmat emme ole samaan aikaan lomalla ollenkaan vaan lomailemme vuorotellen?

Pian lapsellani on edessä kahden ja puolen kuukauden kesäloma, josta noin puolelle ajasta täytyy keksiä tekemistä tai saada joku vahtimaan lasta oman työpäivän ajaksi.

Minulla on kesällä lomaa neljä viikkoa, miehelläni viisi. Ketjutammeko lomamme siten, että me vanhemmat emme ole samaan aikaan lomalla ollenkaan vaan lomailemme vuorotellen? Nakitammeko sukulaisia vahtimaan lasta? Pikkuveli, joka on onneksi vielä varhaiskasvatuksen piirissä, on viitisen viikkoa vanhempien kanssa lomalla, joten hän on helppo tapaus.

Kuulostaako tutulta? Tätä samaa vääntöä käydään jokaisessa alakoulua käyvän lapsen perheessä ennen kesälomaa.

Päädyimme ratkaisuun, jossa ekaluokkalainen menee kahdeksi viikoksi leirille (varsin hintava, kaikilla ei ole siihen varaa) ja on sen jälkeen kaksi viikkoa toivottavasti sukulaisilla. Sitten alkaa perheen yhteinen neljän viikon loma. Kun itse palaan jo töihin, mies lomailee viikon lasten kanssa. Sen jälkeen jää vielä kolme päivää elokuussa ennen koulun alkua, eikä tuota aikaa ole vielä suunniteltu.

Itse en uskalla pitää kesällä kuin neljä viikkoa lomaa, jotta lomapäiviä säästyy myöhempiin koululaisen lomiin, koska onhan koululaisilla vielä syysloma, joululoma ja hiihtolomakin, jotka täytyy miettiä.

Herääkin kysymys, miksi ihmeessä koululaisilla on näin pitkät lomat? Ketä tällainen palvelee? Omaa arkaa ekaluokkalaistani ei ainakaan. Hän ei uskalla eikä halua olla yksin kotona, enkä ihan vielä uskalla jättää häntä kaverin kanssa keskenään kotiin ilman valvontaa. Meneekö lapsi kavereille? Oma äitini oli kouluaikanani kotona. Pitäisikö nykyäänkin toisen vanhemman jäädä kotiin, jotta lapsi saisi lomailla?

Osa vanhemmista ratkaisee asian tekemällä etätöitä. Lapset ovat sitten siinä sivussa kotona. Olen varhaiskasvatuksen opettaja päiväkodissa, ja mieheni on rakennusinsinööri. Emme kumpikaan voi tehdä etätöitä, joten omalla kohdallamme tämäkään ei ratkaise asiaa.

Minua on aina mietityttänyt, miksi koululaisten lomia ei voisi jakaa vuoden aikana tasaisemmin. Esimerkiksi jokaiseen kuukauteen kuuluisi viikon loma.

Varhaiskasvatuksen opettajana en myöskään ymmärrä logiikkaa, miten lapsi muuttuu yhdessä vuodessa näin paljon. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa varhaiskasvatuksen puolella olevilla lapsilla on useimmiten vain neljä tai viisi viikkoa lomaa kesässä (Huom! Pakollinen loma varhaiskasvatuksessa on vain kaksi viikkoa lomaa koko vuodessa). Kun lapsesta sitten tulee ekaluokkalainen, lomaa onkin yhtäkkiä yli kaksinkertainen määrä.

Kesälomien miettimiseen kyllästyneenä lupaan äänestää seuraavissa vaaleissa sitä, joka lupaa muuttaa koululaisten kesäloman jotenkin järkevämmäksi.

Sari Kemppainen

varhaiskasvatuksen opettaja ja äiti, Vantaa

