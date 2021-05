Voisiko opettajien seuraavan palkankorotuksen käyttää kokonaan siihen, että kaikki opettajat saavat palkkaa kesältä samoin ehdoin?

Tämä lukuvuosi on ollut poikkeuksellisen raskas, myös meille opettajille. Kesälomaan ei ole enää pitkä aika, mutta minulla onkin virka. Suuri osa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevistä opettajista ilmoittautuu kesäksi työttömäksi. Se on väärin. Se loukkaa oikeudentajuani ja saa minut vuosi vuodelta vihaisemmaksi.

Määräaikaiset opettajat tekevät samaa työtä kuin me viranhaltijat. He ovat pitäneet lähioppitunteja, etäoppitunteja ja molempia yhtä aikaa. He ovat laatineet uutta opetussuunnitelmaa ja valmistautuneet oppivelvollisuuden pidentämiseen. He ovat opettaneet lapsia lukemaan. He ovat soitelleet kadonneiden opiskelijoiden perään ja arvioineet ylioppilaskokeita.

Sijaisopettajat ja määräaikaiset opettajat tekevät koko lukuvuoden ajan samaa työtä kuin viranhaltijat naapuriluokissa, mutta heidän palkanmaksunsa päättyy Suvivirteen. Heille kertyy vähemmän eläkettä, ja he saavat palkan vuosisidonnaiset lisät hitaammin.

Kuntatyönantajat, j’accuse! Minä syytän teitä! Kuinka te kehtaatte syrjiä osaa opettajista vuosikymmenestä toiseen?

Opetusalan ammattijärjestö OAJ, j’accuse! Minä syytän teitä! Kuinka kauan teiltä pitää odottaa tuloksia?

Luin tästä epäoikeudenmukaisuudesta ensimmäistä kertaa Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta kaksikymmentä vuotta sitten (6.7.2001). Ongelma oli jo tuolloin vuosikymmeniä vanha. Olin lukiolainen vuonna 2001 – aiotteko te korjata tämän epäkohdan ennen kuin siirryn eläkkeelle?

Kansanedustajat, j’accuse! Minä syytän teitä! Kuinka on mahdollista, että työlainsäädäntömme sallii tämän?

Älkääkä puolustautuko sillä, että sijaisopettajalle kertyy nykyään parin päiväpalkan verran lomakorvauksia kuukaudelta. Aikaisempaa pienempi epäoikeudenmukaisuus on silti epäoikeudenmukaisuus. Kaikkien opettajien on saatava samasta työstä samaa palkkaa samoilla ehdoilla.

Ymmärrän hyvin, ettei työnantaja halua maksaa kesän palkkaa sekä sijaiselle että viranhaltijalle, jonka perhevapaa päättyy kevätjuhlapäivänä. Mutta on väärin, että sijaisopettaja joutuu maksumieheksi – tai vielä useammin maksunaiseksi.

Vain pieni osa opettajista työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa. Kesäpalkat ovat murto-osa heidän palkoistaan. Määräaikaisten opettajien kesäpalkat eivät siis voi olla kuin pari prosenttia opettajien kokonaispalkkasummasta. Miksi tätä asiaa ei saada ratkaistua?

Voisiko opettajien seuraavan palkankorotuksen käyttää kokonaan siihen, että kaikki opettajat saavat palkkaa kesältä samoin ehdoin? Opettajainhuoneista löytyy varmasti solidaarisuutta. Kysymys on työkavereistamme.

Antti Koskinen

historian ja yhteiskuntaopin lehtori, apulaisrehtori, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.