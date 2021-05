Risteyksissä, joissa sekä autoille että jalankulkijoille on palanut yhtä aikaa vihreä valo, on sattunut useita onnettomuuksia. Kyseessä on vakava virhe, joka on aiheuttanut peruuttamatonta tuskaa kaikille osapuolille.

Nykytekniikalla ei pitäisi olla mahdotonta ajastaa valot niin, että jalankulkijat ja pyöräilijät voivat ylittää risteyksen pelkäämättä kääntyviä autoja.

Kari Kupiainen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.