Nyt jos koskaan tarvitaan aktiivista ja elinvoimaista kulttuurielämää, jotta Pohjoismaiden välinen luottamus saataisiin rakennettua uudelleen.

Maaliskuussa vietettiin Pohjolan päivää. Se on pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden merkkipäivä, joka kohdistaa huomiota maiden yhteisiin nimittäjiin ja mahdollisuuksiin. Niihin lukeutuu myös kulttuuri, jonka roolia tulisi kasvattaa huomattavasti, kun yhteiskuntia taas avataan pandemian jälkeen.

Kulttuuri on tärkeää yhteiskunnan avoimuuden ja demokraattisuuden kannalta, minkä lisäksi se on yksi pohjoismaisen yhteistyön vanhimmista perusteista. Kulttuurivaihdon merkitys sosiaalisesti kestävän Pohjolan rakentajana tunnustetaan myös pohjoismaisen yhteistyön visiossa, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman integroitunein alue.

Maidemme kulttuurielämä on kokenut kovia, eivätkä kaikki seuraukset ole vielä nähtävissä. Tiedämme Pohjoismaiden käyttävän nyt valtavasti resursseja, joilla pyritään vähentämään kulttuurielämän sulun aiheuttamia vahinkoja. Taiteilijat, instituutiot ja yritykset ovat menettäneet tuloja. Eristäytyminen ja rajoitukset taas ovat entisestään korostaneet kulttuurielämän merkitystä ihmisten hyvinvoinnille.

Kaikki yhteiskunnan alat ovat kärsineet koronapandemiasta tavalla tai toisella. Kulttuuriala on kuitenkin ollut erityisen kovilla, koska sitä on estetty täyttämästä keskeistä tehtäväänsä: saavutettavuutta ja kohtaamispaikkojen tarjoamista. Kulttuuri- ja taiteilijayhteistyö on Pohjoismaiden yhteistyöalueista ainoa, joka on täysin näkyvä ja kansalaisten saavutettavissa. Kulttuurielämyksiin osallistuminen ei vaadi asiantuntemusta.

Koronavirus ja Pohjoismaiden koronatoimet ovat jo vahingoittaneet naapurimaiden välistä luottamusta ja haastaneet Pohjoismaiden tavanomaisen kyvyn löytää yhteisiä ratkaisuja jopa kriisiaikoina. Pohjoismaiden välisten rajojen sulkeminen on ollut kova ja yllättävä isku.

Tältä pohjalta on käsittämätöntä, että pohjoismainen yhteistyö asettaa säästöleikkurin omalle kurkulleen. Pohjoismaisten yhteistyöministerien vuosiksi 2021–2024 vahvistama budjetti sisältää alustavasti 20–25 prosentin leikkaukset kulttuuri- ja koulutusbudjettiin. Kulttuurimäärärahojen leikkaaminen on erityisen valitettavaa siksi, että nimenomaan kulttuuri ja kulttuuriyhteistyö voivat saattaa ihmisiä yhteen ja ne lisäävät yhteisymmärrystä.

Constance Ursin

hallituksen puheenjohtaja, Pohjoismainen kulttuuripiste, Helsinki

Rasmus Vestergaard

hallituksen puheenjohtaja, Ahvenanmaan Pohjola-instituutti

Claus Kjeld Jensen

hallituksen puheenjohtaja, Grönlannin Pohjola-instituutti

Sarah Anwar

hallituksen puheenjohtaja, Reykjavikin Pohjolan-talo

Varna Marianne Nielsen

hallituksen puheenjohtaja, Färsaarten Pohjolan-talo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.