Pertti Törmälä kysyi onnettomuusuutisoinnin jälkeen aiheellisesti (HS Mielipide 25.4.), mikä on ihmishengen arvo kaupunkiliikenteessä.

Elämän arvo on korvaamaton. Liikenneturva on jo vuosia edistänyt liikenneturvallisuuden nollavisiota. Sen mukaan liikennejärjestelmä on rakennettava niin, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. Tämä turvallisuusvisio on mainittu myös tulevaisuuden liikenneratkaisuja ohjaavassa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Yhteiskuntana meidän tulee ponnistella yhä parempaan liikenneturvallisuuteen – joka päivä.

Onnettomuustietoinstituutin mukaan sellaisia kuolemaan johtaneita raskaan liikenteen onnettomuuksia, joissa jokin havaitsemista estävä tekijä vaikutti onnettomuuden syntyyn, tapahtui vuosina 2010–2019 kaikkiaan 22. Näissä onnettomuuksissa menehtyi 17 kävellen ja viisi pyörällä liikkunutta ihmistä.

Jokainen näistä liikennekuolemista on liikaa. Näitä onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä eri keinoilla. Uusia ratkaisuja on esillä muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltavassa liikenneturvallisuusstrategiassa, jossa pyritään löytämään toimia niin infrastruktuurin, ajoneuvojen kuin ihmisten käyttäytymisenkin kautta. Uusia keinoja tarvitaan, jotta saavutamme nollavision välitavoitteen ja vähennämme liikennekuolemat alle puoleen vuoteen 2030 mennessä.

Juha Valtonen

tutkimuspäällikkö, Liikenneturva

