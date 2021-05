Vessapaperi on itsestäänselvyys, jonka huomaa vasta kun se puuttuu.

Minulla on rikkaan maan asukkaan ongelma, first world problem. Vessapaperi repeää miten sattuu, vaikka sen pitäisi vedettäessä katketa siististi rei'ityksen kohdalta.

Vika on kuulemma pytyn ja rullan välissä. Hätäinen liike murtaa paperin helposti arkin keskeltä. Paperi-insinöörien mukaan epäolennaisuuksista on turha kitistä. Satunnaista katkeilua ei edes yritetä korjata, koska pehmeys on paperissa ykkösasia.

Suomalaisen metsäkeskustelun näkökulma vessapaperiin on kovin toisenlainen. Puunjalostusteollisuutta pilkataan usein siitä, että se osaa tuottaa metsästä vain alhaisen jalostusasteen kertakäyttötavaraa, vessapaperia kiinalaisille. Pohjoisen luonnonkauniit metsät lanataan, keitetään selluksi ja rahdataan Aasian pehmopaperi­tehtaisiin. Onko siinä mitään järkeä?

Asia ei ole mustavalkoinen. Sellua tehdään siellä, missä on metsää, mutta vessapaperi on lähituote. Rullia ei kannata kuskata maailman ääriin. Ne ovat kevyitä ja sisältävät paljon ilmaa. Sellupaali vie vähemmän tilaa.

Kestävä, pehmeä ja imukykyinen vessapaperi on kuluttajan mieleen. Sellaista saa pohjoisen pitkäkuituisesta havusellusta.

Metsää hakataan vessapaperiksi, mutta ei mahdottomia määriä. Osa raaka-aineesta on kierrätyskuitua. Yksi keskikokoinen puu kuittaa kuudentoista suomalaisen pyyhkimistarpeet vuodeksi. Kuulostaa aika maltilliselta.

Vaikka wc-paperin elämä on lyhyt, se ei työnsä tehtyään pöhähdä heti ilmakehään, vaan muuntuu jätteestä biokaasuksi ja mullaksi. Multana se ruokkii kasvua ja hiilinielua.

Vaihtoehdot vessapaperille ovat vähissä. Ainoa varteenotettava taitaa olla huljuttelu. Monissa maissa paperin tilalla on ämpäri tai käsisuihku. Ensin tehdään temput ja sitten huuhdellaan. Voi kuulostaa länsimaiseen makuun vaivalloiselta. Mihin takapuoli lopuksi kuivataan? Jollei vessapaperiin, niin varmaan sitten kangaspyyhkeeseen. Ei ole ekologista eikä hygieenistä sekään.

Vessapaperi on itsestäänselvyys, jonka huomaa vasta kun se puuttuu. Tutkimus paljastaa hämmentävän aukon suomalaisten tietämyksessä. Jopa 40 prosenttia nuorista uskoo käyttävänsä puupohjaisia tuotteita vain viikoittain tai harvemmin.

Eivät nuoret ole lakanneet pyyhkimästä. Kyse on muusta. Metsä on etääntynyt kaupunkilaisesta kuin kuolema. Sähkö tulee töpselistä ja maito kaupasta. Sieltä mistä vessapaperikin.

Kirjoittaja on tiedetoimituksen esimies.