OECD:n tuore arviointi osoittaa, että suomalaisten keskuudessa luottamus hallintoon jakautuu epätasaisesti.

Suomi on kansainvälisten luottamusmittarien mukaan vahvan luottamuksen maa. Keskimääräistä luottamusta mittaavien lukujen takana kuva ei kuitenkaan ole yhtä ruusuinen. Luottamus julkisiin instituutioihin on heikompaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Lisäksi luottamus kasaantuu yhteiskuntaryhmiin, joilla on keskimääräistä korkeampi koulutus ja paremmat tulevaisuudennäkymät.

Jos erot luottamuksessa syvenevät, Suomen mahdollisuudet selviytyä hyvin tulevaisuuden suurista haasteista – kuten ilmastonmuutoksesta ja työn murroksesta – vähenevät.

Valtiovarainministeriö on tilannut OECD:ltä arvioinnin, joka tarkastelee kansalaisten luottamusta hallinnon instituutioihin Suomessa ja tarjoaa tältä pohjalta suosituksia hallinnon kehittämiseksi. Arvioinnin loppuraportti julkistetaan huomenna tiistaina.

Luottamusluvut ovat tärkeä tietopohja ja kiinnostava keskustelunaihe, mutta tarvitsemme myös entistä tarkempaa tietoa siitä, miksi kansalaiset luottavat hallintoon tai eivät luota. Tekeekö hallinto oikeita asioita? Mitä pitäisi tehdä toisin tai enemmän ja mitä lakata tekemästä?

Luottamuksen kehittymisen seuraamisen ohella on tehtävä kaikki voitava sen eteen, että luottamus hallintoon pysyy vahvana. Hallinnon tehtävä on rakentaa kansalaisten luottamusta, turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Koronavirus­pandemian aikana ja sen jälkitöissä tämä on erityisen välttämätöntä.

Luottamukseen vaikuttavat hallinnon toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet sekä hallinnon toimintakyky – eli se, miten hallinto tuottaa kansalaisten tarvitsemia palveluita. Jos haluamme huolehtia luottamuksesta, yhteiskunnassa pitää olla hyvin toimivat toimintaperiaatteet ja säännöt yhteisen edun turvaamiseksi ja korruption riskin vähentämiseksi.

Kansalaisten ja yritysten kohtelun on oltava johdonmukaista ja tasapuolista sekä päätöksenteossa että päätösten täytäntöönpanossa. Tietoa on jaettava kansalaisten kanssa heille helposti saavutettavissa olevalla ja käyttökelpoisella tavalla. Hallinnon toimien ja suunnitelmien on oltava läpinäkyviä. Vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa pitää olla käytössä kattavasti erilaisia lähestymistapoja.

Julkisten palvelujen on oltava saavutettavia, tehokkaita ja kansalaislähtöisiä. Niiden pitää vastata ja mukautua ihmisten tarpeisiin ja odotuksiin. Hallinnolla pitää olla myös kykyä minimoida ihmisten kohtaama taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen epävarmuus. Hallinnon on toimittava johdonmukaisesti ja ennakoitavasti.

Suomessa luottamus on keskimäärin korkealla, mutta luottamuksen kannalta heikoimpien lenkkien paikantamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen on panostettava. On myös selvitettävä, mihin asioihin kansalaiset erityisesti luottavat ja miten voimme ylläpitää vahvuuksiamme.

OECD:n arviointi kertoo, että luottamuksen taso eri julkisen hallinnon instituutioihin vaihtelee. Samoin vaihtelevat luottamukseen vaikuttavat tekijät. OECD:n selvitys paljastaa myös ”suomalaisen osallistumisen paradoksin”: luottamus ja tyytyväisyys julkisiin instituutioihin on korkealla tasolla, mutta usko omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa niiden toimintaan on vähäisempää.

Koronaviruskriisi on tuonut uusia haasteita hallinnolle ja luottamukselle kaikkialla maailmassa. Suomen tilaamassa OECD:n arvioinnissa todetuista vahvuuksista ja heikkouksista voidaan oppia myös muissa maissa, sillä arviointi tarjoaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa kehittämisen pohjaksi. Arviointi nostaa esiin asioita, jotka vaikuttavat ihmisten hallintoa kohtaan tuntemaan luottamukseen eri maissa ja auttaa näin kaikkia valtioita vahvistamaan luottamusta.

Kansalaisten luottamus julkisiin instituutioihin on tärkeää, mutta onko julkisten toimijoiden luottamus kansalaisiin ehkä vielä tärkeämpää? Vuoropuhelua pitää lisätä yhteiskunnan eri toimijoiden mutta erityisesti hallinnon ja kansalaisten välillä.

Katju Holkeri ja Elsa Pilichowski

Holkeri on finanssineuvos ja yksikönpäällikkö valtiovarainministeriössä. Pilichowski on OECD:n julkisen hallinnon osaston johtaja.

