Yhdysvallat epäonnistui korona­virus­epidemian hillitsemissä lähes vuoden ajan, mutta nyt on revanssin vuoro

Instagramiin ilmestyy reissukuvia, rappukäytävästä kuuluu kiljahdus ja vastaantulija paljastaa kasvonsa sitä mukaa, kun Yhdysvallat rokottaa itsensä pois pandemiasta.

Paluu entiseen käy sala­kavalasti. Lauantai-iltana naapurista kuuluu kiljahduksia ja puheen­sorinaa. Jolla­kulla on juhlat!

Instagramiin ilmestyy taas kuvia ranta­lomilta. Yksi tuttu on Havaijilla, toinen Floridassa, kolmas Puerto Ricossa.

Facebookissa saan ensimmäisen bile­kutsun yli vuoteen. Vain rokotetuille. Rokotus­korttia vastaan luvataan shotti heti ovella.

Uusien tartuntojen määrä on romahtanut 80 prosenttia tammi­kuun huipusta.

Maa on ollut rokottamisessa yksi maailman nopeimpia. Terveenä kolmikymppisenä sain molemmat rokotukseni ennen kuin vanhempani Suomessa.

Viranomaiset ja presidentti Joe Biden ovat silti olleet korostetun varovaisia rokotettuja kansalaisia ohjeistaessaan. Matkustamista olisi parempi välttää, kokoontua saisi vain pienellä porukalla. Rokote suojaa vasta alle puolta kansasta.

Mutta kansalaiset tekevät omat johtopäätöksensä. Osa on elänyt koko ajan ohjeista ja rajoituksista viis veisaten. Nyt myös varovaiset ovat alkaneet höllätä.

Washingtonissa on suhtauduttu maskeihin fanaattisesti. Maskitonta vastaantulijaa on pidetty automaattisesti republikaanina, ja heitä on pääkaupungissa vähän.

Nyt kaupunkiin on joko muuttanut republikaaneja tai ihmiset luottavat rokotteisiin niin, että uskaltavat taas paljastaa kasvonsa kadulla. Veikkaan jälkimmäistä.

Lentokentät eivät ole enää autioita. Matkailualan etujärjestön mukaan 72 prosenttia yhdysvaltalaisista suunnittelee matkustavansa kesällä. Ulkomaille pääsee rajoitetusti mutta kotimaan matkailuun on tilaa mantereen leveydeltä.

Lomailuun on rahaa. Pandemia on syössyt miljoonia köyhyyteen, mutta lihottanut toisten säästöpossuja.

Maaliskuussa yhdysvaltalaisten tulot pomppasivat vielä ennätykselliset 21 prosenttia helmikuusta. Suurin syy on valtion maksama elvytysraha.

Toiset ovat yhä huolissaan. Lehdet kirjoittavat rokotustahdin hidastumisesta. Mitä jos riittävän moni ei ota rokotusta?

Uusia tartuntoja on Yhdysvalloissa yhä enemmän kuin Suomessa, mutta Suomi on Euroopan unionin harvinainen valopilkku.

Tärkeintä on suunta. Päivä päivältä käy selvemmäksi, että Yhdysvallat kuopii lähtöviivalla valmiina ampaisemaan laukkaan.

Eurooppa on jäämässä jälkeen jo lähdössä.

Kirjoittaja on HS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja.