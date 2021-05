Lauttasaaren sillan pyörätiet ovat muuttuneet yksisuuntaisiksi. Minkäänlaisia ohjeistuksia asian suhteen ei kuitenkaan ole, paitsi näkymättömiksi kuluneet merkinnät asfaltissa. Sillan Ruoholahden päässä jopa liikennemerkki kehottaa ajamaan ”väärää” puolta.

Asiasta on monelta taholta oltu yhteydessä kaupunkiin. Yhteydenotoista on kovasti kiitelty, mutta mitään ei tapahdu. Toisaalta, nykytilanne on sama kuin ennen korjausta – hyvin silloinkin kaksisuuntaisilla pärjättiin.

Hannu Nyberg

Lauttasaari, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.