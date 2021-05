Seremonioissa puhallinmusiikki on tärkeässä osassa

Huoli puhallinsoittajien kouluttamisesta on yhteinen. Tarvitsemme ammattisoittajia, soitonopettajia, orkestereiden kapellimestareita ja soiton harrastajia.

Haluan tuoda Puolustusvoimien ylikapellimestarina huolen suomalaisten muusikoiden koulutuksesta. Kuten Katri Kallionpää mainitsi kolumnissaan (HS 26.4.) Sibelius-Akatemian historiasta kouluttaa soittajia lukuisiin torvisoittokuntiin, niin Puolustusvoimat tarvitsee edelleen suomalaisia puhallinmusiikin ammat­tilaisia sotilassoittokuntiinsa.

Puolustusvoimissa on töissä vajaat kaksisataa sotilasvirassa olevaa ammattimuusikkoa, joihin kuuluu muun muassa ka­pellimestareita, puupuhaltajia, vaskisoittajia ja lyömäsoittajia. Kaartin soittokunta, Rakuunasoittokunta, Lapin sotilassoittokunta, Laivaston soittokunta ja Ilmavoimien soittokunta ovat ammattisoittokuntia. Sen lisäksi on Puolustusvoimien varusmiessoittokunta, joka koostuu pelkästään varusmiehistä. Näillä orkestereilla on laaja ohjelmisto, johon kuuluu korkea­tasoisia esiintymisiä ja konsertteja, kuviomarsseja ja seremo­niallisia tilaisuuksia.

Suomalaisissa seremonioissa ja virallisissa tilaisuuksissa puhallin­musiikki on tärkeässä asemassa. Merkittävin diplomaattinen kanssakäynti kahden maan välillä on valtiovierailu, joka noudattaa yleensä tiettyä perinteeksi muodostunutta kaavaa. Vastaanottoseremoniassa kuunnellaan vierailevan maan ja Suomen kansallislaulut, jonka jälkeen vierailevan maan päämies tarkastaa yhdessä tasavallan presidentin kanssa kunniavartioston Porilaisten marssin tahdissa. Musiikista vastaa poikkeuksetta tasavallan presidentin edustusorkesteri Kaartin soittokunta tai muu sotilassoittokunta.

Meillä Suomessa on maailmallakin arvostettu musiikkikasvatus- ja koulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa musiikin harrastamisen. Osalle harrastajista musiikista tulee ammatti. Puolustusvoimat tarjoaa asevelvollisuusiässä oleville nuorille muusikoille kokemuksen varusmies­soittokunnassa. Ammattimuu­sikolle sotilassoittokunta on varteenotettava työpaikka.

