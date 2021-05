Yliopistojen tehtävä on hukassa

Uuden lain jälkeen yliopiston merkitystä yhteiskunnalle ja taloudelle ei ole tarkasteltu kovinkaan kriittisesti.

Yliopistolaki uudistettiin jo vuosikymmen sitten, ja yliopiston tärkeimmäksi tehtäväksi nostettiin tutkimus. Maksaja, eli valtio, tukee tavoitetta merkittävin tulospalkkioin. Myös suoritetuista tutkinnoista maksetaan tulospalkkioita.

Mitä siteeratumpaa yliopistotutkimus on, sitä suuremmat ovat tulospalkkiot. Tämä ohjaa yliopistoja perustamaan mahdollisimman paljon virkoja tähän tuottavaan toimintaan. Vastaavasti monet alat jäävät vaille tarpeellisia virkoja. Nykyinen tutkimusrahoitus kasaakin lumipalloefektin tavoin yliopistojen sisäistä rahoitusta muutamille aloille: sille annetaan, jolla jo on.

Yliopiston tutkimus voi tuottaa innovaatioita. Ymmärtämättä kuitenkin on, miten tutkimuksen vahva fokusoiminen siteerausten perusteella tukee yhteiskuntaa ja taloutta.

On hienoa, jos huippututkimukseen perustuva start-up menestyy. Toisaalta, jos start-up myydään varhaisessa vaiheessa ulkomaille, hyöty yhteiskunnalle on vaatimaton. Suomen hyvinvointia tuottavat selvästi parhaiten vakavaraiset ja suuret yritykset, mielellään suomalaisten omistamat.

Yliopisto tuottaa myös koulutettuja ihmisiä, joiden avulla Suomi ylläpitää hyvinvointiaan. Kuitenkin opetushenkilökunta suhteessa opiskelijamäärään on pienentynyt ja jatkaa pienentymistään. Opiskelija on yliopistolle selvästi vähemmän tärkeä. Hienona asiana pidetään jo sitä, että on pääsy opiskelemaan.

Yliopistojen tavoitteita säädettäessä esikuvana on ollut Yhdysvaltojen yliopistot. Valitettavasti sieltä on saatu vaikutteita vain rajatusti, esimerkkinä huippututkimuksen tavoittelu. Amerikkalaisissa yliopistoissa rahoitus tukee yhteiskunnan ja talouden kehitystä. Samoin opiskelija on tärkeä, ja hänestä huolehditaan henkilökohtaisesti. Sivutuotteena yliopistot tuottavat huippututkimusta.

Monet asiat yliopistoissa toimivat yhä mallikkaasti siellä työskentelevien pyyteettömien ahertajien ansiosta. Suomen tulevaisuutta ei kuitenkaan voi rakentaa yksilöiden henkilökohtaisen motivaation ja venymisen varaan. Yliopistojen tehtävä on otettava uudelleen tarkasteluun. Yliopistot on valjastettava palvelemaan maatamme.

Esko Sirén

Kauniainen

