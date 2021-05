Värit viestivät HSL-alueen joukkoliikenteestä ja tekevät liikenteen kokonaisuudesta selkeän.

Arkkitehti Olli Jokinen kritisoi mielipidesivulla (HS 27.4.) Helsingin uusien pikaraitiovaunujen väritystä ja muotoilua.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) tilaaman joukkoliikenteen ulkoasu perustuu tilaajaväritykseen. Värit viestivät HSL-alueen joukkoliikenteestä ja tekevät liikenteen kokonaisuudesta selkeän.

Liikennevälineiden värit juontuvat historiasta. Metro on oranssi, raitiovaunu vihreä ja bussit sinisiä, koska kyseiset värit ovat osa Helsingin kaupunkikuvaa ja helsinkiläisten kaupunki-identiteettiä. HSL on jatkanut linjaa, että kullakin liikennevälineellä on oma värinsä. Sen vuoksi pikaraitiovaunusta ei tullut oranssia, vaan sinivihreä väri kytkee sen muuhun raitioliikenteeseen.

Pikaraitiovaunuja ei ajeta 80 kilometrin tuntivauhtia, vaan ne kulkevat tavallisen kaupunkiraitovaunun vauhtia. Pikaraitiovaunuja ei voi pitää erityisenä turvallisuusriskinä, vaikka niitä ei olekaan maalattu oransseiksi. Vaunu on toki painava, ja kun massaltaan muita suurempi liikenneväline tuodaan muun liikenteen joukkoon, liikenneturvallisuusriskit on otettava huomioon ja minimoitava. Etenkin huolellinen ratasuunnittelu on tärkeää.

Vasta aika näyttää, kuinka hyvin pikaraitiovaunun muotoilu kestää aikaa. Ratkaisut ovat muotoiluammattilaisten tekemiä ja perusteltuja. Palaute, jota HSL on toistaiseksi muotoilusta saanut, on ollut myönteistä.

Jarno Ekström

johtava palvelumuotoilija, HSL

