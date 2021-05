Painottamalla rokotteita vain tietyille alueille kansainvälinen yhteisö ottaa riskin siitä, että koronavirus ei katoa vaan jatkaa muuntumistaan.

Koronaviruspandemian ratkaisu vaatii vahvaa kansainvälistä koordinaatiota ja yhteistyötä. Suomalaisten rokottaminen on hyvässä vauhdissa huolimatta rokotusten toimitukseen liittyvistä haasteista. Tauti ei kuitenkaan nujerru vain rokottamalla suomalaiset, vaan rokotekattavuus on taattava globaalisti.

Valitettavasti kansainvälisten elinten hyödyntämisen sijaan rokotteiden jako on perustunut valtioiden tahtoon ja varallisuuteen. Tässä yhtälössä voittajia ovat rikkaat länsimaat, jotka ovat varanneet itselleen moninkertaisen määrän rokotteita tarpeeseen nähden samalla kun globaalin etelän maat joutuvat pärjäämään rippeillä.

Maailman terveysjärjestö WHO on vaatinut rikkaita maita jakamaan rokotteita niille maille, joilla ei ole ollut taloudellisia resursseja rokotteen hankkimiseksi. Suomi on yksi niistä maista, joilla on mahdollisuus avustaa köyhiä maita hankkimaan rokotteita. Suomen resurssit riittävät auttamaan muita maita, vaikka rokotuksia jaetaan samalla suomalaisille.

On kestämätöntä, että hauraiden valtioiden terveydenhuoltohenkilökunta ei ole voinut suojata itseään taudilta. Maissa, joissa terveydenhuolto on heikoilla kantimilla, on erityisen kriittistä varmistaa olemassa olevien järjestelmien toimivuus.

Rokotteiden laajempi levittäminen globaalissa etelässä varmistaisi, että covid-19-taudin rajut mutaatiot olisivat hillitympiä. Silloin myös rikkaat maat olisivat turvassa mutaatioilta, joihin rokotukset purisivat. Painottamalla rokotteita vain tietyille alueille kansainvälinen yhteisö ottaa riskin siitä, että koronavirus ei katoa vaan jatkaa muuntumistaan.

Iida Silfverhuth

Changemaker-verkoston puheenjohtaja 2021

