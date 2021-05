Marine Le Penin puolue Rassemblement National on muuttanut tyyliään ja linjaansa päästäkseen valtaan.

Vuonna 2017 Euroopassa odoteltiin populististen puolueiden rynnäkköä. Nousu jäi kuitenkin vaimeaksi.

Hollannin parlamentti­vaalit johtivat puolue­kentän murrokseen, mutta eivät ääri­oikeiston voittoon. Ranskan presidentin­vaalit voitti keskusta­oikeiston Emmanuel Macron, ja hänen puolueensa otti ison siivun kansallis­kokouksen paikoista.

Tasan vuoden päästä Ranska äänestää taas presidentistä ja parlamentista. Ranskan vaalit ovat erittäin merkittävät, sillä Saksan ylin johtajuus ja politiikka ovat myllerryksessä. Ranskalle jää tilaa ottaa yhä enemmän johtajuutta EU:ssa.

Tuoreiden mittausten mukaan presidentinvaalit ovat vuoden 2017 uusinta: toiselle kierrokselle nousevat Macron ja äärioikeiston Marine Le Pen. Mutta tähän täydellinen identtisyys sitten loppuukin.

Le Penin ­Rassemblement National on muuttanut tyyliään ja linjaansa päästäkseen valtaan. Tähän saakka Ranskassa on voinut luottaa siihen, että se voittaa, joka on vaalien toisella kierroksella äärioikeiston ehdokasta vastassa. Enää se ei ole yhtä selvää.

Viimeisimmissä kannatusmittauksissa Le Pen on ollut Macronin peesissä, mutta hävinnyt, kun heidät on asetettu vastakkain. Vuoden 2017 vaaleissa vasemmistolla ei ollut toisella kierroksella vaikeutta asettua Macronin tueksi. Ensi vuoden vaaleissa Macronilla ei ehkä tätä luksusta ole.

Ranskan äärioikeisto on vaimentanut EU-kritiikkiä ja hakee nyt ääniä korostamalla olevansa islamia ja Mac­ronia vastaan. Puolue yhdistelee kovia lain ja ku­rin teemoja paikallisuuden ja työn puolustamiseen tavalla, joka vetoaa duunareihin.

Ranskaa pahasti kolhiva koronaviruspandemia ei verota Macronin kannatusta. Ranskalaisten on vaikea uskoa, että Le Pen tai joku muu olisi hoitanut pandemian paremmin. Talouskasvukin kiihtynee ennen vaaleja. Macronia uhkaava seikka on epämääräisempi: tunne hajoavasta identiteetistä.

Ranskan armeijan entisten upseerien ja sotilaiden kaksi viikkoa sitten julkistama avoin kirje osui tähän kohtaan. He syyttivät Macronia kyvyttömyydestä tukahduttaa islamismia ja estää maata hajoamasta toi­siaan vihaaviin ryhmittymiin.

Macronin arvostelu kelpasi Le Penille, mutta saman syytöksen yhtenäisyyden hukkaamisesta allekirjoittavat monet perinteisesti vasemmistoa tukeneet. He muistavat esimerkiksi keltaliivien mielenosoitukset ja Macronin elitistisyyden.

Tuoreessa tiedustelussa kysyttiin, kuka ehdokas puolustaa tasavallan maallisia arvoja parhaiten. Le Pen voitti Macronin.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.