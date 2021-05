Energiapolitiikalla on varmistettava, että kaikissa tilanteissa suomalaiset saavat lämpöä ja sähköä, tehtaat käyvät ja liikenne kulkee.

Helsingin Sanomat arvioi pääkirjoituksessaan (30.4.) Sanna Marinin (sd) hallituksen energiapolitiikkaa. Samalla lehti pohti keskustalaisten ajatuksia asiassa.

Energiapolitiikalla on varmistettava, että kaikissa tilanteissa suomalaiset saavat lämpöä ja sähköä, tehtaat käyvät ja liikenne kulkee. Huolto- ja toimitusvarmuuden lisäksi olennaisia asioita ovat ympäristö ja ilmasto, kustannustehokkuus ja kotimaisuus. Keskusta ei halua osaoptimoida vaan huomioida nämä ulottuvuudet tasapainoisesti.

Keskustan pitkä linja on panostaa kotimaisuuteen ja uusiutuvaan energiaan. Esimerkkinä toimii Matti Vanhasen (kesk) toisen hallituksen energiapolitiikka. Siihen kuului metsähakkeen ja tuulivoiman edistäminen tavalla, joka on tehnyt niistä nykyisellään markkinaehtoisesti kannattavaa. Sama hallitus asetti myös velvoitteita uusiutuvien polttoaineiden käytölle liikenteessä. Kokonaisuus on historiamme suurin ilmastopaketti ja kotimaisen uusiutuvan energian jättipotti, joka on viime vuosina laskenut päästöjämme tuntuvasti.

Jatkumona tälle linjalle Juha Sipilän (kesk) hallitus asetti kivihiilen poltolle takarajan. Pääkaupunkiseudun hiilikasat jäävät näin tällä vuosikymmenellä historiaan.

Turpeen osalta käynnissä on ennakoituakin nopeampi murros. On viisautta tehdä korjaavia toimia, jos muutos on hallitsematon. Puoliväliriihessä linjattu turpeen verottoman käytön määräaikainen laajennus auttaa erityisesti pieniä lämpölaitoksia. Turpeen käytöstä luopuminen maksaa arviolta 150–250 miljoonaa euroa. Veromuutos tukee laitoksia näiden investointien toteuttamiseksi hallitusti.

Pitkäjänteisempi suunnittelu mahdollistaa myös uusien teknologioiden käyttöönoton. Toimilla turvataan myös huoltovarmuutta. Samalla sovittu tukipaketti turvetuotannosta luopuville yrittäjille auttaa pysyvän muutoksen kourissa olevan alan ihmisiä eteenpäin.

Päästöjen vähentäminen edellyttää vielä runsaasti lisää puhdasta ja kohtuuhintaista sähköä sekä yhä älykkäämpää ja joustavampaa energiajärjestelmää. Keskustan katse energiapolitiikassa on näissä tulevaisuuden mahdollisuuksissa.

Eeva Kalli

keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.