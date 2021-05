Norpille turvalliset rysät ja katiskat on testattu toimiviksi. Monet kaupalliset kalastajat ovat päässeet niiden avulla parempiin ansioihin.

Hannu Leskisen mielestä saimaannorpan suojelussa ei pidä mennä liiallisuuksiin (HS Mielipide 4.5.). Leskinen arvosteli verkkokalastuskiellon olevan ajattelematon saimaalaisten kannalta.

Samalla ajattelutavalla voisi haastaa kaiken työn ympäristönsuojelun hyväksi ja ilmastonmuutosta vastaan. Miksi tekisimme mitään, kun ympäristön tarkoitus olisi olla hyödyke?

Vastaus tähän on se, että teemme toimia, koska ympäristö on itsessään merkityksellinen. Suojelemme norppaa, koska uhanalaisilla eläimillä itsessään on arvo suomalaisille. Ympäristöllä on muukin tarkoitus kuin tuottaa meille ruokaa ja muita hyödykkeitä. Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Suomalaiset pitävät saimaannorpan suojelemista merkityksellisenä, ja rajoitusten tarpeellisuudelle on laaja ymmärrys.

Saimaannorpan suurin yksittäinen kuolinsyy on edelleen se, että ne jäävät kiinni kalanpyydyksiin. Sen vuoksi erityisesti heinäkuun loppuun ulottuva verkkokalastuskielto olisi olennainen muutos, joka todennäköisesti vähentäisi kuuttikuolemia merkittävästi. Verkkokalastuskiellon ulottaminen heinäkuulle on myös asiantuntijoiden suosittelema ja laajasti hyväksytty suojelutoimi.

Leskinen asetti kirjoituksessaan erheellisesti vastakkain kalastamisen ja norpan suojelun. Kalastuksen täyskieltoa Saimaalle ei ole kukaan norppien ystävä vaatinut. Kalastaminen on täysin mahdollista norppaturvallisin keinoin, esimerkiksi norppaturvallisella rysällä ja katiskalla, puhumattakaan kalastamisesta vieheellä, mato-ongella tai pilkkimisellä.

Norpan suojelu ei siis ole kalastamisen kieltämistä, vaan yksittäisten norpalle vaarallisten kalastuskeinojen rajoittamista. Norpille turvalliset rysät ja katiskat on testattu toimiviksi, ja monet kaupalliset kalastajat ovat päässeet niiden avulla parempiin ansioihin.

Juha Taskinen

Savonlinna

Iina Palonen

Hyvinkää

