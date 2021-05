Hallituksen sote-malli on kallis ja tehoton

Iltalehti arvostelee eduskuntakäsittelyssä olevaa Sanna Marinin (sd) hallituksen mallia sote-uudistukseksi.

”Vielä Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana sote-kustannusten kasvua piti hillitä kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä, mutta nykyisen hallituksen sote-esitys voi heikentää julkista taloutta jopa neljällä miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä.”

”Alkuvaiheessa uudistuksen kohtuulliset menolisäykset voi hyväksyä, mutta pitkäkestoisempi ongelma on se, ettei hallituksen sote-malli sisällä asiantuntijoiden mukaan kannustimia laadukkaaseen ja tehokkaaseen palvelutuotantoon.”

”Ikävä kyllä hallituksen sote-malli näyttää myös johtavan julkisen ja yk­sityisen sektorin nykyisen kustannustehokkaan työjaon hylkäämiseen.”

”Hallituksen sote-malli rokottaa etenkin isoja kaupunkeja, kuten Helsinkiä, Espoota ja Vantaata. Tämä johtuu siitä, että valtio jakaa jatkossa sote-rahat THL:n tekemän mallin avulla, joka painottaa sote-menojen sijaan verotuloja.”

”Eduskunnasta on kantautunut poikkeuksellista kritiikkiä siitä, että hallitus yrittää parhaillaan runtata sote-esitystään kovalla kiireellä läpi parlamentarismista piittaamatta, eli asiantuntijoiden varoitukset on sivuutettu, valiokuntia on järjestetty päällekkäin ja hallituspuolueiden edustajat vievät lausuntoja valiokunnissa äänestysvoimallaan eteenpäin.”

”Marinin hallituksen sote-esitys on kallis ja luo Suomeen ylimääräisen hallintorakenteen. Malli ei lisää ­tehokkuutta ja panee suomalaiset eriarvoisiksi maksajiksi. Lisäksi se on kohtuuton isoille kaupungeille ja luo painetta kiristää veroja. Siksi sitä ei pitäisi nykymuodossaan hyväksyä.”

Karjalainen kannustaa jatkamaan kaksoiskuntalaisuuden mahdollistamiseen liittyvää selvitystyötä.

”Kaksoiskuntalaisuudella tarkoi­tetaan sitä, että ihminen voisi asua ja maksaa veroja useampaan kuin yhteen kuntaan.”

”Mökkiläiset tuovat entistä enemmän rahaa mökkipaikkakunnille ja käyttävät palveluja, jotka kustantavat sen kunnan veronmaksajat. Kyse on suuresta joukosta ja merkittävästä asiasta. – – Kymmenissä kunnissa ulkopaikkakuntalaiset omistavat enemmistön mökeistä.”

”Etätyön tekeminen on lisääntynyt. Monipaikkaisen työn tekemistä halutaan edistää. Etätyöstä on tulossa vakiintunut tapa, ei tilapäinen ilmiö.”

”Sote- ja maakuntauudistuksen myö­tä tulee muutoksia verotukseen ja valtionosuusjärjestelmiin. – – Kun verotuksen kokonaisuutta rakennetaan uusiksi, pitää samalla selvittää, kuinka verotuloja tasataan oikeudenmukaisesti ja takautuvasti asuin- ja mökkipaikkakuntien kesken.”