Someviestinnässä on totuttu siihen, että pilkkuja ja pisteitä käytetään säästellen. Nyt tämä sama suuntaus on leviämässä kaunokirjallisuuteen. Luen parhaillaan Karin Smirnoffin romaania Lähdin veljen luo (Tammi). Kirjassa on 294 sivua, mutta siinä ei ole ainuttakaan pilkkua. Erisnimet kirjoitetaan pienellä. Lauseet toki aloitetaan isolla kirjaimella ja päätetään pisteeseen. Lukukokemuksena tämä on raskas. Toivottavasti tämä käytäntö ei yleisty. Ymmärrän toki, että tässä tapauksessa kyseessä on tyylikeino.

Aarno Alén

Nurmijärvi

