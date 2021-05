Esimerkiksi päiväkotimatkan pituus julkisella liikenteellä kertoo palvelun laadusta.

Salla Brunou ja Tytti-Lotta Ojala (HS Mielipide 30.4.) ottivat kantaa varhaiskasvatuksen laadullisten mittareiden puuttumiseen Helsingissä.

Varhaiskasvatuksen laadun arviointia on kehitetty ja systematisoitu Helsingissä. Laadun arvioinnin tulokset ovat johtamisen ja työn kehittämisen välineinä. Palvelun laatua kuvaavia mittareita ovat päiväkotimatkojen pituus julkisella liikenteellä, varhaiskasvatuksen osallistumisaste sekä huoltajien kokonaistyytyväisyys varhaiskasvatukseen.

Laadun ja henkilöstön hyvinvoinnin seuraamisen mittareita ovat henkilöstön koulutus, työssä jaksaminen ja työn koettu palkitsevuus. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista kuvaavia mittareita ovat varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation tuen määrä euroina sekä kotimaan ja vieraskielisten varhaiskasvatuksen osallistumisaste.

Tuloksia on raportoitu kasvatus- ja koulutuslautakunnalle helmikuussa. Raportissa keskeinen havainto oli, että varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut ja kunnallisten päiväkotien matka-ajat ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Työssä jaksamisessa, työn koetussa palkitsemisessa ja henkilöstön koulutustasossa oli tapahtunut parannusta. Positiivisen diskriminaation kohdennettu tuki on pysynyt samalla tasolla. Vieraskielisten varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut, vaikka vieraskieliset osallistuvat edelleen kotimaankielisiä harvemmin varhaiskasvatukseen.

Kehitetyistä mittareista saatava tieto tukee laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämistä ja edistää varhaiskasvatuksen laadullisten erojen tasaamista Helsingissä. Tämän lisäksi pidämme tärkeänä seurata ja olla mukana koko valtakunnassa tapahtuvassa laadun arviointiin liittyvässä työssä ja arvioinneissa.

Satu Järvenkallas

Helsingin varhaiskasvatusjohtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.