Hätämajoitus ei ratkaise asunnottomuutta.

Helsingin Sanomat (4.5.) uutisoi naapuruston huolesta Torkkelinmäellä. Pengerpuiston yleisessä wc-tilassa nukutaan ja käytetään päihteitä. Ongelman ajateltiin johtuvan siitä, ettei kaupungissa ole tarpeeksi tilapäisiä hätämajoituspaikkoja asunnottomille ihmisille.

Helsingillä on pitkät perinteet erilaisista tilapäiseksi tarkoitetuista hätämajoitusratkaisuista. Vielä 1950-luvulla ihmisiä asutettiin pommisuojiin, 1980-luvulla oli käytössä jopa Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen turbiinihalli. Samat ihmiset kiersivät lyhytaikaisiksi tarkoitetuissa hätämajoituksissa vuodesta toiseen. Kokemus osoitti, etteivät yömajat ratkaise asunnottomuutta tai auta irtautumaan päihteistä.

Jo yli kymmenen vuoden ajan asunnottomuustyötä on tehty Suomessa asunto ensin -mallin mukaisesti. Mallissa asunto nähdään kaikille kuuluvana ihmisoikeutena. Näiden vuosien aikana lähes kaikki väliaikaiset asuntolat ja yömajat on muutettu pysyviksi asunnoiksi. Asukkaat saavat räätälöityä tukea, joka tuodaan suoraan omaan kotiin.

Vaikka vielä on matkaa siihen, että asunnottomuus olisi kokonaan poistettu, työ on tuottanut tulosta. Vuonna 2008 Suomessa oli noin 3 000 toistuvasti asunnottomuuteen ajautuvaa ihmistä. Heitä painoivat usein mielenterveysongelmat tai päihteiden käyttö. Näiden ihmisten määrä on saatu laskettua noin tuhanteen valtion, kaupunkien, vuokratalo-omistajien ja palveluntarjoajien pitkäjänteisellä työllä.

Huumeiden käyttäjällä on suuri riski menettää asuntonsa, mutta suurin osa asunnottomista ihmisistä ei ole huumeiden käyttäjiä. Huumeiden käytöstä irtautuminen ja kuntoutuminen edellyttää pysyvää asumisratkaisua asunto ensin -mallin periaatteiden mukaisesti sekä asianmukaista ammatillista apua.

Kenenkään yösijan ei pidä olla kaupungin yleisissä wc-tiloissa, vaan omassa kodissa.

Juha Kaakinen

toimitusjohtaja, Y-Säätiö

