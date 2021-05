Keskustelu EU:n elvytyspaketin ympärillä on mielestäni kapeakatseista. Yleinen sanaparsi on, että meille käy huonosti, jos emme hyväksy elvytyspakettia. Samalla unohdetaan se, että jatkuvalla velanotolla on heikentävä vaikutus luottamukseen koko rahajärjestelmää kohtaan. Luulemmeko oikeasti, että helppoa rahaa on olemassa loputtomiin?

EU:n elvytyspaketin hyväksyminen on varma askel kohti vielä suurempaa surkeutta. Siksi olisi syytä pysäyttää holtiton velanotto nyt heti. Tiedostimme ennen koronaviruspandemiaa, että pandemioita on maailmassa aika ajoin, ja sellaisen riski on aina olemassa. Samoin historia osoittaa, että luottamus rahaan voidaan menettää. Onko Suomi tähän valmis? Kannattaisi jo varautua, ettei se yllätä kuten koronavirus. Vara ei venettä kaada.

Aaro Nurkkala

Hämeenlinna

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.