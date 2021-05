Perustuslakivaliokunta on ongelmallinen instituutio – demokratian pyhimmän alueen huolenpito on ulkoistettu pienelle joukolle

Valiokunta nojautuu päätöksenteossaan muutaman vakioasiantuntijan lausuntoihin. Voi kysyä, mitkä edellytykset kiireisillä kansanedustajilla on aidosti oikeudellisin argumentein haastaa oikeustieteen tohtoreiden vahvoja kannanottoja.

Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi puolusti perustuslakivaliokunnan paikkaa perustuslakien ennakkovalvojana (HS Vieraskynä 30.4.). Argumentaatio ei täysin vakuuta.

Koskenniemi painotti kirjoituksessaan perustuslakivaliokunnan jäsenten itsenäistä oikeudellista harkintaa. Lisäksi hän oli huolissaan siitä, että valtiosääntötuomioistuinmalli ulkoistaa demokratian päivittäisen huolenpidon juridiselle eliitille. Perustelut ovat alttiit kritiikille.

Lakien perustuslainmukaisuuden arviointi ja perusoikeuksien vastakkainen punninta ovat kimurantteja oikeudellisia ratkaisutilanteita. Oikeustiede on soveltava tiede. Jos vertailukohdan haluaa hakea lääketieteestä, kyse on vaativasta neurokirurgiasta, ei korvien huuhtelusta. Demokratian ydinalueella olevan juridisen aivokirurgian Koskenniemi katsoi olevan perusteltua ulkoistaa perustuslakivaliokunnalle, jonka jäsenistä vain osalla on oikeudellinen pohjakoulutus.

Suomessa valtiosääntöoikeuteen erikoistuneiden juristien määrä on marginaalinen. Perustuslakivaliokunta nojautuu päätöksenteossaan muutaman vakioasiantuntijan lausuntoihin, joiden perusteella kunkin perustuslakivaliokunnan jäsenen pitäisi kyetä tekemään vaativaa itsenäistä oikeudellista harkintaa.

Kansanedustajat ovat kiistämättä tehneet niin hyvää työtä kuin osaavat. Voi kuitenkin perustellusti kysyä, mitkä edellytykset kiireisillä kansanedustajilla – edes oikeustieteellisen pohjakoulutuksen saaneilla – on aidosti oikeudellisin argumentein haastaa oikeustieteen tohtoreiden vahvoja kannanottoja.

Tästä asetelmasta seuraa se, että demokratian pyhimmän alueen huolenpito on ulkoistettu Koskenniemen pelkäämällä tavalla erittäin kapealle joukolle valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita, joita ei ole demokraattisessa prosessissa valittu. Tämä on itse asiassa se Koskenniemen kuvaama ”juridinen eliitti”, joka tosiasiallisesti käyttää merkittävää valtaa esimerkiksi hoitajamitoituksen osalta.

Lopulta Koskenniemi väistää tunnetun oikeudenmukaisuus­aksiooman, jonka mukaan ei riitä, että toiminta on oikeudenmukaista, vaan myös rakenteiden ja päätöksenteon pitää näyttää ja tuntua oikeudenmukaisilta.

Perustuslakivaliokunta on poliittisena instituutiona jo perusrakenteeltaan ja oikeusvaltioperiaatteen kannalta ongelmallinen. Käytännössä on myös nähty, mihin oikeuden ja politiikan sekoittuminen pahimmillaan voi johtaa: yleisen hyväksyttävyyden murenemiseen.

Vaihtoehtojen arviointi edellyttäisi täysin riippumattoman ja kattavan analyysin tekemistä myös oikeusvertailevaa metodia hyödyntämällä.

Lasse Vuola

tohtorikoulutettava (oikeustiede)

Akaa

