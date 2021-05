Ekaluokkalainen on lomansa ansainnut

Kesälomaan voi varautua, ja asian eteen kannattaa nähdä vaivaa.

Sari Kemppainen (HS Mielipide 3.5.) kuvasi ekaluokkalaisten hoito-ongelmaa kesälomien aikana ja toivoi lyhyempiä lomia lapsille. Vertailukohtana oli päiväkoti, jossa lasta voi pitää 50 viikkoa vuodesta, jos haluaa.

Mielestäni ekaluokkalaiset ovat lomansa ansainneet. Kesälomaan voi varautua, ja asian eteen kannattaa nähdä vaivaa. Kuten Kemppainenkin kuvasi, tilanne on sama monessa perheessä. Mitäpä jos asiaa pohtisi tuttavien kanssa, joilla on saman ikäisiä lapsia? Voisiko useampi ekaluokkalainen viettää päivän tai viikon sellaisessa perheessä, jossa toinen vanhemmista on kotona ja vastavuoroisesti eri perheissä hoitaa vuorollaan näitä lapsia? Ellei tuttavapiirissä vielä ole tällaisia perheitä, voi harkita aktiivista tutustumista.

Yksi vaihtoehto on palkata lastenhoitaja ja samalla tarjota kesätyötä jollekin nuorelle, vaikka osapäiväisestikin. Palkkakustannukset saa kohtuullistettua tarjoamalla hoitopaikan myös jollekin lapsen kaverille tai useammallekin. Omien lasteni ollessa pieniä he nauttivat suuresti lukioikäisistä hoitajistaan – heidän seurassaan oli hauskaa ja heitä odotettiin innolla.

Omaa kesäajan työaikaa voi lisäksi lyhentää osittaisella hoitovapaalla, johon vanhemmilla on oikeus lapsensa toisen luokan lukuvuoden päättymiseen eli heinäkuun loppuun saakka. Sukulaisten apuun pyytäminen voi myös onnistua. Nekin voivat olla mukavia kesäkokemuksia puolin ja toisin, ehkäpä kuitenkin niin, että yksi isovanhempi ei ole se ainoa hoitaja.

Anne-Mari Karppinen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.