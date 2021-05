Keskusta ei ollut ainoa puolue, joka kylmän sodan aikana piti yllä suhteita niin itään kuin länteenkin.

Poliittisen historian professori Kimmo Rentola haastoi (HS Kolumni 4.5.) lähihistorian politiikan tutkijoita maalatessaan keskustan yli satavuotista historiaa suurella pensselillä. Näin lukijalle syntyi epäilemättä yksipuolinen kuva keskustasta: härski ja sinnikäs, oman edun tavoittelija.

Kun Rentola suomii keskustaa siitä, että tilaisuuden tullen se on tehnyt diilejä eri suuntiin, hän ei halua tunnustaa, kuinka Suomessa on iät ajat tavoiteltu juuri enemmistöhallituksia. Vähemmistöhallitukset ovat olleet väliaikaisia. Enemmistöhallituksia suosimalla keskustakin on kiistatta ajatellut enemmän koko maan kehitystä kuin määrittelemätöntä ”omaa etua”. Puolue on lisäksi pakotettu hallitukseen vastoin tahtoaan enemmän kuin kerran.

Rentola halusi jostain syystä nyt myös repostella keskustan ulkopolitiikkaa. Keskusta ei kuitenkaan ollut ainoa puolue, joka kylmän sodan aikana piti yllä suhteita niin itään kuin länteenkin. Luultavasti Suomi haluaa yhä säilyttää hyvät suhteensa eri suuntiin. Ulkopolitiikkamme perusteet ovat vakiintuneilla puolueilla hämmästyttävän yhteneväiset. Presidentti Mauno Koivistokin hoiti idänsuhteita oman kotiryssänsä kautta.

Kun Rentola totesi keskustan ”lypsäneen” vasemmalta enemmän kuin oikealta, hän erehtyi pahan kerran. Suomen poliittisen historian tulkintaa hankaloittaa se, ettei sosiaalidemokraattisen puolueen historiaa erityisesti 1970-luvulta ole saatu kansien väliin. Tuolloin Sdp:ssä oltiin hanakoita jakamaan kaikki mahdollinen, ja demarit pitivät hyvin puoliaan. Hallituksessa heillä esimerkiksi oli ministeri, joka vastasi virkapaketeista, joissa avoimet virat jaettiin vahtimestareista lähtien. Toiset hallituspuolueet joutuivat kulkemaan pääministeri Kalevi Sorsan (sd) tahtiin.

Samaa jakopolitiikkaa todistin tuoreena keskustan kansanedustajana vuonna 1983 asuntoneuvoston kokouksissa ymmärtämättä lainkaan pääkaupunkiseudun grynderien ja kunta­poliitikko-kansan­edustajien saumatonta yhteistyötä, jolla rahat ja maankäyttö jaettiin.

Olen Rentolan kanssa samaa mieltä, että keskusta on Suomen poliittisen historian kummajainen. Tuure Holopainen on Santeri Alkiota käsittelevässä väitöskirjassaan onnistunut kuvaamaan suomalaisen agraaripuolueen olemuksen. Alkio kaappasi parhaat puolet kaikista aikansa tunnetuista ismeistä ja teki niistä maalaisliiton, joka ei kuulunut vasemmistoon sen paremmin kuin oikeistoonkaan.

Keskustan aatteellisen ytimen muodostavat vahva sosiaalinen oikeudenmukaisuus, jatkuvan henkisen kasvun ja sivistyksen korostus, luja aluepoliittinen tahto ja luonnon varjeleminen.

Historiaa harrastava ymmärtää muutoksen olevan jatkuvaa ja seuraa siksi kiinnostuneena kulloisiakin muutosvirtoja. Kovin viisasta ei ole tehdä johtopäätöksiä liian varhain. Keskustakin saattaa vielä palata suurten puolueiden joukkoon.

Tytti Isohookana-Asunmaa

valtiotieteiden tohtori, dosentti, Oulun yliopisto historiatieteet

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.