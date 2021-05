Suomelle elvytyspaketista lankeava kustannus on pieni hinta siitä, mitä turvallisuuspoliittista hyötyä EU-jäsenyydestä maallemme on.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi äänin 9–8, että Euroopan unionin 750 miljardin euron elvytyspaketin hyväksymiseen vaaditaan eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistö.

Vaikka pakettiin liittyy ongelmia, sen hyväksyminen on Suomen etu.

EU-jäsenyys oli Suomen lähihistorian merkittävin turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Tiivistetysti tämän voi ilmaista sanomalla, että Euroopan unionin jäsenenä Suomi on osa ystävällismielistä suurvaltaa. Ilman Britanniaakin EU:n väkiluku on lähes 450 miljoonaa. Se on kolminkertainen Venäjän väkilukuun verrattuna, joka on noin 146 miljoonaa.

Euroopan unionin brutto­kansantuote (bkt) on vain vähän pienempi kuin Yhdysvalloilla mutta moninkertainen Venäjän bruttokansantuotteeseen verrattuna. EU:n Nato-jäsenmaiden yhteenlasketut puolustusbudjetit ovat moninkertaiset Venäjän puolustusbudjettiin verrattuna.

Elvytyspaketin osuus EU:n kokonaistuloista on likimain viisi prosenttia, josta suorien tukien osuus on runsaat kaksi prosenttia. Paketti vahvistaa unionia yhteisönä. Ei ole riittävästi tiedostettu sitä, että yhteiseen rahaan siirryttyä tulonsiirrot ovat jäsenmaiden eriytyvän vaihtotasekehityksen vuoksi väistämättömiä. Tämän oivalsi taloustieteilijä John Maynard Keynes kommentoidessaan sodan jälkeen luotua valuuttakurssijärjestelmää. Samasta syystä meillä Suomessakin on kuntien valtionosuusjärjestelmä.

Suomelle elvytyspaketista lankeava kustannus on pieni hinta siitä, mitä turvallisuuspoliittista hyötyä EU-jäsenyydestä maallemme on. Asiat tärkeysjärjestykseen.

Vesa Kanniainen

kansantaloustieteen emeritusprofessori

sotatieteiden tohtori, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.