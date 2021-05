Jäämmekö yksin puolustamaan lääkeyhtiöiden jättivoittoja?

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden antoi tukensa määräaikaiselle koronavirusrokotteiden patenttioikeuksien joustolle. Patenttijousto mahdollistaisi rokotteiden laajemman tuotannon, ja siitä on neuvoteltu Maailman kauppajärjestössä jo viime vuodesta lähtien.

Suuremmalle tuotannolle on kiireellinen tarve, sillä pandemia pahenee monin paikoin maailmalla. Rokotteista alle prosentti on mennyt matalan tulotason maihin. Tämä koskee myös hoitoa ja testejä.

Valtava epäsuhta rokotteiden saatavuudessa vauraiden ja matalan tulotason maiden välillä on ongelma paitsi eriarvoisuuden myös pandemian pysäyttämisen kannalta.

Suomen tavoite on rokottaa suurin osa väestöstä kesään mennessä. Samaan aikaan monet matalan tulotason maat arvioivat saavuttavansa rokotekattavuuden vasta vuoden 2023 lopussa. Ihmisoikeus- ja terveysjärjestöt vaativatkin yhdessä kovaäänisesti patenttijoustoa.

Lääkeyhtiöt vastustavat patenttijoustoa. Koronavirusrokotteita valmistavat yhtiöt ovat saaneet tähtitieteellisiä voittoja pandemian aikana.

Lääkeyhtiöt puolustelevat kantaansa sillä, että patenteista luopuminen heikentäisi motivaatiota rokotteiden kehittämiseen jatkossa. Väite ontuu, sillä nyt käytössä olevat koronavirusrokotteet perustuvat pitkälti julkisesti rahoitettuun tutkimukseen.

Patenttijouston vastustajat väittävät myös, että patenttien sijaan hidasteena rokotteiden saatavuudessa on lähinnä liian alhainen tuotantokapasiteetti. Useat valmistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet olevansa valmiita tuottamaan rokotteita.

Mikäli patenttijousto sallisi geneeriset koronavirusrokotteet, yhä useammalla olisi intressi panostaa tuotantokapasiteetin kasvattamiseen.

Yhdysvallat aikoo aktiivisesti edistää patenttijoustoa Maailman kauppajärjestössä. Euroopan unioni on tähän saakka vastustanut patenttijoustoa, mutta EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on nyt ilmoittanut, että myös EU on valmis keskustelemaan koronavirusrokotepatenteista luopumisesta. Myös muut rikkaat maat ovat muuttamassa kantojaan, viimeisimpänä Uusi-Seelanti, Ranska ja Espanja. Suomi ei ole julkisesti antanut tukeaan aloitteelle. Suomen onkin syytä tarkistaa asemansa. Jäämmekö yksin puolustamaan lääkeyhtiöiden jättivoittoja globaalin terveyden ja ihmisoikeuksien kustannuksella?

Linda Konate

toiminnanjohtaja, Lääkärit ilman rajoja, Suomen toimisto

Frank Johansson

toiminnanjohtaja, Amnesty International, Suomen osasto

