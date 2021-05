Kiinan ja Yhdysvaltojen kamppailu maailman johtavan valtion asemasta käy kiivaana. Keskusteluyhteyttä tarvitaan tilanteen vakauttamiseksi.

Kansainvälistä politiikkaa määrittää pitkällä aikavälillä yksi asia yli muiden: Yhdysvaltojen ja Kiinan vastakkainasettelu. Globalisaation kudos purkautuu, kun nämä maailman suurimmat mahdit eriyttävät teknologisia standardejaan ja kamppailevat vaikutusvallasta. Suuressa diplomaattisessa näytelmässä seurataan, millaisia valintoja maailman maat tekevät Kiinan ja Yhdysvaltojen pöytien välillä.

Aasiassa useat Kiinan naapurimaat hakevat turvaa Yhdysvalloista. Monessa Afrikan ja Etelä-Amerikan valtiossa Kiina on puolestaan onnistunut houkuttelemaan päättäjiä pöydän vaihtoon. Sitten on Venäjä, joka luulee istuvansa omassa pöydässään.

Historiassa johtava suurvalta on harvoin kyennyt luopumaan johtoasemastaan rauhanomaisesti. Mitä pienemmäksi ero kilpailijoiden välillä muuttuu, sen itsevarmempi haastajasta tulee ja sitä enemmän haastajaa huolestuttaa.

Asevoimissa arvioidaan, että uhka on yhtä kuin tahto kerrottuna kyvyllä. Uhka on suuri, jos maalla on sekä kykyä vahingoittaa vastustajaa että halua siihen. Niin Kiinalla kuin Yhdysvalloillakin on tähän kykyä, ja viime vuosina on käynyt selväksi, että kummallakin on myös tahtoa haastaa toisensa.

Merkityksellistä on nyt se, mihin suuntaan tahto kehittyy. Maaliskuussa tehdyn kyselyn mukaan lähes yhdeksän kymmenestä amerikkalaisesta piti Kiinaa Yhdysvaltojen kilpailijana tai vihollisena. Toisessa kyselyssä yli 70 prosenttia kiinalaisista suhtautui Yhdysvaltoihin melko tai hyvin epäsuotuisasti. Huolestuttavinta on, että tämä kiinalaisten näkemys yli nelinkertaistui yhden vuoden aikana.

Kiinalaisten antipatiaa selittää, että Kiina rakentaa tietoisesti yhä kansallismielisempää identiteettiä. Yhdysvaltoja koskeva uutisointi on viime vuosina ollut Kiinassa enimmäkseen kielteistä. Esillä ovat olleet etenkin Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasota sekä koronaviruspandemia, josta presidentti Donald Trump syytti Kiinaa.

Nyt Trumpin kauden päätyttyä tilanne ei ole ainakaan nopeasti paranemassa. Uusi presidentti Joe Biden maalasi Yhdysvaltoja syvemmälle vastakkaiseen kulmaan lupaamalla maaliskuussa, ettei Kiina ohita Yhdysvaltoja ”hänen vahtivuorollaan”.

Lähitulevaisuutta määrittää pitkälti se, miten maat arvioivat toistensa uhkaa ja miten ne sen perusteella toimivat. Yhdysvallat seuraa tarkasti, miten, missä ja kuinka voimallisesti Kiina haastaa Yhdysvaltojen globaalia roolia. Kiina tarkkailee huolestuneena, kuinka laajasti Yhdysvallat pyrkii eristämään Kiinaa ja patoamaan maan vaikutusvallan kasvua. Kylmän sodan opetuksia ei ole unohdettu.

Venäjä ei ole tässä yhtälössä merkityksetön, mutta maan rooli on rajallinen. Kiina ja Yhdysvallat ymmärtävät Venäjän olevan painoarvoaan menettävä alueellinen suurvalta, eikä presidentti Vladimir Putin kykene loputtomasti muuta Yhdysvalloillekaan uskottelemaan. Alueellista riskiä tämä ei silti Euroopassa vähennä.

Nykytilanteen – sekä globaalin että alueellisen – vakauttamiseksi ei ole muuta keinoa kuin vuoropuhelu. Suomessa presidentti Sauli Niinistö on korostanut keskustelun ylläpitämisen merkitystä ulkosuhteissa, ja syystä. Kokemus jatkuvasta vuoropuhelusta, toisen kuulemisesta ja erityisesti kuulluksi tulemisesta voi olla esimerkki myös Kiinalle ja Yhdysvalloille. Onnistuessaan se voisi motivoida myös Venäjää jatkamaan vuoropuhelua.

Yksittäinen huippukokous on parhaimmillaankin riskialtis tapa rakentaa luottamusta. Ennakoimattomat maailmanpolitiikan tapahtumat, tarve näytösluonteiselle voiman osoittamiselle tai sisäpoliittiset syyt voivat vaarantaa korkean tason yhteydenpidon tai sysätä dialogin jatkamisen kauas tulevaisuuteen.

Etyk-mallinen turvallisuus- ja yhteistyökokousten sarja vähentäisi tätä riskiä, ja pienikin isäntämaa saisi äänensä kuuluviin. Osallistujavaltiot sopisivat yhteisistä sitoumuksista turvallisuuden lisäämiseksi, askel askeleelta. Onnistuessaan prosessi toisi suurvaltojen johtajat samaan pöytään. Maailma tarvitsee nyt Helsingin henkeä ja yhden pöydän ääreen kokoontumista.

Samu Paukkunen

Kirjoittaja on vara- ja hallintojohtaja Ulkopoliittisessa instituutissa.

