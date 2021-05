Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee laki- tai asetusehdotusta negatiivisen koronatestituloksen vaatimisesta maahantulon yhteydessä (HS 6.5.). Ongelma sen valmistelussa näyttää olevan erityisesti julkisen vallan siirtäminen yksityisille toimijoille (esimerkiksi laivayhtiöille) koronatestitodistuksen tarkastamiseen liittyen.

Ihmettelen, mikä tässä on ongelma. Esimerkiksi työnantajat ja yritykset on velvoitettu toimimaan julkisen vallan asiamiehinä ennakonpidätysten, arvonlisäverojen sekä muiden verojen ja maksujen kerääjinä ja tilittäjinä. Niin ikään samat tahot on velvoitettu keräämään asiakkailtaan hyvinkin arkaluontoista tietoa eri tarkoituksia, esimerkiksi rahanpesuvalvontaa varten. Eikö näissäkin tapauksissa ole kyse merkittävän julkisen vallan käyttämisestä?

Seppo Heiniö

Helsinki

