Nyt kun jääkiekon SM-liigassa finaalipelit ovat alkaneet, on aika suunnitella myös tulevaa. Koronaepidemiatilanne sai aikaan sen, että myös miesten liigassa koko loppukausi pelattiin kokovisiirillä. Naisilla ja alle 18-vuotiailla se on ollut pakollinen suojavaruste tähänkin asti.

Kokovisiirin vaikutusta koronaviruksen torjunnassa on vaikea arvioida, mutta se on erittäin tehokas estämään kasvoihin kohdistuvat kiekon ja mailan iskut, mihin se on suunniteltukin. Vaikutus on varmasti nähtävissä myös liigan kasvovammojen määrissä.

Liigan tulisikin määrätä kokovisiiri/kokokasvosuojus jatkossa pakolliseksi suojavarusteeksi myös miesten liigapeleihin. Suomi voisi toimia aloitteellisena myös Kansainvälisessä jääkiekkoliitossa, jotta käytäntö leviäisi myös kansainvälisiin otteluihin ja turnauksiin. Jonkun rohkeasta aloitteesta aikoinaan kypäräpakko ja puolivisiiripakkokin lähtivät etenemään.

Markku Nieminen

Hyvinkää

