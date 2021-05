Järjestöjen mukaan sovitteluun liittyy uhrin kannalta vakavia riskejä.

Naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta ovat Suomessa vakavia ihmisoikeusongelmia. Suomi on sitoutunut eri tavoin lähisuhdeväkivallan kitkemiseen ja uhrien auttamiseen.

Uhrin toipumiselle ja irtautumiselle väkivaltaisesta suhteesta keskeistä ovat riittävät tukipalvelut ja asianmukainen oikeusprosessi, jossa uhri saa oikeutta ja vastuu väkivallasta siirtyy yksinomaan tekijälle. Lähisuhdeväkivallan sovittelu sopii huonosti yhteen tämän kanssa.

Lähisuhdeväkivallan sovittelua koskevien linjausten mukaan lähisuhdeväkivaltaa ei tule sovitella, mikäli väkivalta on ollut toistuvaa. On kuitenkin hyvin harvinaista, että lähisuhdeväkivalta ei toistu. Lähisuhdeväkivalta on luonteeltaan eskaloituvaa: se voi alkaa yksittäisestä lyönnistä, mutta pääsääntöisesti toistuu ja muuttuu kerta kerralta vakavammaksi.

Useat ihmisoikeusjärjestöt, naisjärjestöt sekä lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja uhrien oikeuksien puolesta toimivat järjestöt ovat vaatineet Suomea luopumaan lähisuhdeväkivallan sovittelusta. Järjestöjen mukaan sovitteluun liittyy uhrin kannalta vakavia riskejä, jotka johtuvat uhrin alisteisesta asemasta väkivaltaisessa suhteessa ja uhrin ja tekijän välisestä epätasapainosta sovittelun osapuolina.

Huolimatta asiantuntijajärjestöjen kritiikistä lähisuhdeväkivallan sovittelu on lisääntynyt vuodesta 2006 alkaen paljon ja nopeasti. Helsingissä kaikista soviteltavista rikos- ja riita-asioista vuosittain jopa 20 prosenttia koskee lähisuhdeväkivaltaa.

Käytännössä sovitteluun ohjaa usein viranomainen. Uhri voi tuntea painetta osallistua sovitteluun peloistaan huolimatta. Pahimmillaan sovittelu voi itsessään olla traumatisoiva kokemus. Järjestöjen tietoon on tullut tapauksia, joissa sovittelua on käytetty, vaikka väkivalta on ollut toistuvaa ja vakavaa. Järjestöjen mukaan sovittelu tarkoituksensa vastaisesti loukkaa väkivaltaa kokeneiden oikeutta elää ilman väkivaltaa tai sen pelkoa ja näyttäytyy itsessään naisiin kohdistuvana, rakenteellisena väkivaltana.

Sovittelu voi olla toimiva keino käsitellä vähäisempiä rikoksia ja järkevä vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino raskaille oikeudenkäynneille. Sen sijaan sovittelu toimii huonosti vakaviin ja monimutkaisiin rikoksiin, kuten lähisuhdeväkivaltaan. Ihmisoikeuksia vakavasti loukkaavia rikoksia ei tule ratkaista sovittelussa. Niiden käsittely kuuluu aina oikeuslaitokselle.

Veronika Honkasalo

kaupunginvaltuutettu (vas), Helsinki

Katju Aro

kaupunginvaltuutettu (fp), Helsinki

