Paikallisyhteisöjen ääntä on kuultava Euroopan tulevaisuuskonferenssissa

Kuntien ja alueiden on osallistuttava täysipainoisesti elpymisen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

Eurooppaa on nyt jo yli vuoden ravistellut koronaviruspandemia. Se on pakottanut meidät rajoittamaan kansalaistemme elämää ja ottamaan pikaisesti käyttöön ennennäkemättömiä toimenpiteitä. Koronavirus on traagisesti vaatinut satojatuhansia ihmishenkiä Euroopan unionissa.

Näinä vaikeina aikoina miljoona alue- ja paikallisvaltuutettua yli 300 alueella ja 90 000 kunnassa on ratkonut haasteita ja palvellut Euroopan alueilla, kaupungeissa ja kunnissa asuvia ihmisiä.

Pandemiakriisi on osoittanut, että paikallisyhteisömme ovat unionimme perusta. Paikallispäättäjinä meillä on suuri vastuu muun muassa terveyspalvelujen, koulutuksen ja sosiaalipalveluiden tarjoamisesta näinä vaikeina aikoina.

Ennennäkemättömistä vaikeuksista huolimatta olemme löytäneet uusia tapoja kannustaa tutkimusta, edistää yritystoimintaa, mukauttaa paikallistaloutta ja tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Olemme taistelleet rinta rinnan terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa.

Tulevat kuukaudet ovat edelleen vaikeita meille kaikille, mutta rokotuskampanja tuo toivoa. Nyt on pyrittävä välttämään jäsenvaltioiden välistä ja niiden sisäistä rokotekilpailua sekä alueiden, kaupunkien ja kuntien eriarvoisuutta lisäävää kuilua rokotteiden saatavuudessa. Koska pandemia ei tunne rajoja, EU:n on myös autettava kehittyviä maita rokottamaan väestönsä mahdollisimman sujuvasti ja kattavasti.

Pandemia vaarantaa sote-järjestelmät, sisämarkkinat ja myös strategian, jonka mukaisesti Euroopan on määrä toteuttaa vihreä siirtymä ja digitalisaatio. Valtavat elvytystoimet on jo käynnistetty Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Myös EU:ssa ja jokaisessa maassa on välttämätöntä saada nopeasti liikkeelle taloutta vauhdittavia toimia.

EU:n varoja on käytettävä tehokkaasti tukemaan paikallisyhteisöjemme elpymistä. Kuntien ja alueiden on osallistuttava täysipainoisesti EU:n ja kansallisten elpymistoimien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon ja varmistettava, että niillä vastataan syvällisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten ilmastokriisiin, talouksiemme digitalisaatioon ja väestörakenteen muutokseen.

EU:n elpymispaketti on merkittävä osoitus jäsenvaltioiden välisestä solidaarisuudesta. Se auttaa kaikkia Euroopan unionin talouksia toipumaan kriisistä. On ehdottoman tärkeää varmistaa, että investoinnit rakentavat kestävää kasvua.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi, joka käynnistetään nyt Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta, tarjoaa tilaisuuden vahvistaa EU:n demokraattista toimintaa ja uudistumiskykyä. Konferenssin tavoitteena on oltava rehellinen vuorovaikutus kansalaisten kanssa. Paikallisyhteisöjen kautta voimme parhaiten antaa kaupungeissamme ja kunnissamme asuville ihmisille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin.

Olemalla innovatiivisia ja lisäämällä yhteistyötä voimme parantaa kansalaisten luottamusta yhteiseen Eurooppa-hankkeeseemme, vahvistaa EU:n demokraattista rakennetta ja lähentää Eurooppaa kansalaisiinsa.

Apostolos Tzitzikostas

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja

Markku Markkula

Euroopan alueiden komitean Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.