Koronavirusrajoitukset ovat olleet kaikkien arkea jo yli vuoden. On keksitty keinoja järjestää asioita etänä, turvavälein ja ulkona. Nyt Vantaalla on tehty koulu- ja terveystoimen päätös siitä, että tulevat ekaluokkalaiset eivät pääse tutustumaan kouluunsa etukäteen. Perusteena on, että on liian paljon lapsia ja lapsiryhmiä ei saa sekoittaa.

Koulun aloitus on kuitenkin suuri elämänmuutos lapselle. Mielestäni pienen koulun aloittajan oikeus olisi päästä tutustumaan uuteen opettajaansa, luokkaansa ja kouluympäristöön. Voisiko tulevien ekaluokkalaisten tutustumistilaisuuden järjestää edes luokittain ja ilta-aikaan koulun pihalla?

Katariina Miettinen

Vantaa

