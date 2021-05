Huumehoito näyttää keskittyneen opioideja ongelmallisesti käyttävien hoitoon. Amfetamiinia ongelmallisesti käyttävät tai amfetamiinista riippuvaiset jäävät erittäin hataran hoidon varaan.

Huumetilanne Suomessa 2020 -raportin mukaan amfetamiinia ja opioideja ongelmallisesti käyttäviä oli vuonna 2017 lähes yhtä paljon, hieman yli 20 000 ihmistä. Huumehoitoon hakeutuneista asiakkaista puolestaan 74 prosentilla oli opioidien ongelmakäyttöä tai opioidiriippuvuus. Hoidon piiriin hakeudutaan mitä todennäköisimmin siksi, että opioideja käyttäville on ollut tarjolla lääkkeellinen korvaushoito jo parinkymmenen vuoden ajan.

Kuten raportissakin todetaan, huumehoito näyttää siis selvästi keskittyneen juuri opioideja ongelmallisesti käyttävien hoitoon. Amfetamiinia ongelmallisesti käyttävät tai amfetamiinista riippuvaiset jäävät erittäin hataran hoidon varaan, mikäli he edes hakeutuvat hoidon piiriin, koska mitään selvästi tehokkaaksi osoittautunutta hoitomuotoa ei ole.

Kenties tästä syystä amfetamiiniriippuvaiselle tarjotaan usein muun muassa metadonikorvaushoitoa, mikä käytännön järjellä ajateltuna kuulostaa täysin absurdilta. Tuolloinhan riippuvuus vain vaihdettaisiin aineesta toiseen.

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu etenkin metyylifenidaatin toimivan hyvänä korvaushoitolääkkeenä silloin, kun kyse on amfetamiinista. Aiheesta on olemassa myös suomalaista tutkimusta. Ihmettelenkin, miksi amfetamiiniriippuvaisille ei ole kehitetty omaa korvaushoitomallia. Pelkkä psykososiaalinen kuntoutus – mitä se sitten onkaan – ei selvästikään riitä.

Jätevesitutkimusten mukaan amfetamiinin käyttö on jatkanut kasvuaan. Amfetamiini on myös päihde, jota hyvin usein piikitetään, joten sen käyttäjät ovat vaarassa erilaisille tartuntataudeille, kuten esimerkiksi C-hepatiitille.

Koetaanko opioidikorvaushoito mahdollista amfetamiinikorvaushoitoa tärkeämmäksi siksi, että huumekuolemiin harvoin liittyy amfetamiini, mutta lähes aina jokin opioidi, kuten buprenorfiini?

Nyt kun huumausainelakia uudistetaan, olisi aika huomioida ongelmakäyttäjien tasavertaisuus, jotta kaikilla eri aineiden käyttäjillä olisi yhtäläinen oikeus tehokkaaksi todettuihin hoitomuotoihin. Miksi tieteellistä näyttöä amfetamiinin korvaushoidosta ei ole tähän mennessä huomioitu huumausainepoliittisessa päätöksenteossa, saati julkisessa keskustelussa eri hoitokäytännöistä ja niiden toteuttamisesta Suomessa?

Vailla hoitoa

