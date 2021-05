Varsinkin nuorten avun saamisessa on ollut ongelmia.

Huumemarkkinoilla on levinnyt kevään aikana lääketabletteja, joihin on sekoitettu erittäin vaarallista fentanyyliä. Tablettien epäillään olleen osallisena usean nuoren kuolemantapauksessa ja aiheuttaneen sairaalahoitojaksoja. Nopean huumetiedoston verkosto Nopsa tiedotti asiasta huhtikuun lopulla, ja aihe on ollut laajasti esillä myös mediassa.

Kuolemat ovat surullisia ja huolestuttavia, mutta valitettavasti osa kehityskulkua, joka on ollut nähtävissä jo jonkin aikaa. Päihdetyötä tekevien järjestöjen näkökulmasta huumeiden käytön aiheuttamat haitat ovat viime vuosien aikana näkyneet yhä vahvemmin ruohonjuuritason asiakastyössä. Katukaupassa on liikkunut vaarallisia aineita, ja esimerkiksi kaduilla tehtävän työn kautta on kohdattu yhä nuorempia päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä. Samalla on noussut esille päihdepalvelujen toimintaan liittyviä epäkohtia, jotka nostavat kynnystä hakeutua niiden piirin.

Havaintoja tukee erilainen tilastotieto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan huumeiden käyttö ja haitat ovat lisääntyneet merkittävästi 2010-luvulla. Erityisen silmiinpistävää on ollut nuorten huumemyrkytyskuolemien määrän kasvu. Tutkimuksissa näkyy myös, etteivät palvelut tavoita niiden tarpeessa olevia ihmisiä. Varsinkin nuorten avun saamisessa on ollut ongelmia.

Järjestöjen esittämiä ratkaisuehdotuksia ovat olleet huumevieroitukseen ja -hoitoon pääsyn radikaali nopeuttaminen sekä uusien haittoja vähentävien toimenpiteiden, kuten huumeiden valvottujen käyttötilojen ja ainetestauksen, kokeilu ja pilotointi. Toimenpiteiden hyödyistä on olemassa näyttöä. Myös monet asiantuntijat ja tutkijat ovat tuoneet tämän esille.

Nyt tarvitsemme päättäjien ja viranomaisten kykyä tehdä päätöksiä pahenevan huumetilanteen edessä. Heillä on oltava poliittista tahtoa kokeilla ennakkoluulottomasti eri keinoja huumekuolemien ehkäisemiseksi. Käytön riskeistä pitää kertoa selvästi.

Lisäksi tarvitaan kattavasti erilaisia haittoja vähentäviä toimia pahimpien haittojen ehkäisemiseksi. Hoitoon pääsyä on nopeutettava. Pelkän puheen sijaan olisi tartuttava konkreettisiin toimenpiteisiin, sillä ongelma ei ratkea itsestään.

Ron Furman

toiminnanjohtaja, Tukikohta ry

Riikka Perälä

asiantuntija, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.