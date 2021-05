Kenen etua tällainen metsäsertifiointi palvelee?

Kiitos Helsingin Sanomille mielenkiintoisesta metsäsertifiointia käsittelevästä jutusta (4.5.). Yrityksemme on joutunut muutamien asiakkaidemme vaatimusten takia hankkimaan PEFC-sertifikaatin, jonka merkitystä en ole koko aikana sisäistänyt.

Saamme tavarantoimittajiltamme puukohtaisen kuusen ja männyn prosenttiluvun, josta laskemme toimitettujen määrien mukaisen painotetun keskiarvon kuukausittain. Tämä prosenttiluku pitää olla näkyvissä myyntilaskuissa ja muissa kaupallisissa dokumenteissa. Edelleenkään en tiedä, kuinka tämä prosenttiluku määräytyy.

Toimittajistamme on myös tehtävä riskianalyysi, johon jokaisen toimittajan kohdalle pitää merkitä, että riskiluokka on vähäinen. Emme ole tähän päivään mennessä tavanneet toimittajaa, jonka riskiluokka on kohtalainen tai korkea. Lisäksi joudumme antamaan asiakkaille vuosittain dokumentin, jossa vakuutamme kunniasanalla, ettemme käytä raaka-ainetta kiistanalaisista lähteistä. Tyyli on sama kuin lastenlorussa: Jos sanani syön, niin mörökölli minut vieköön.

Kerran vuodessa on ulkopuolisen tarkastajan toteuttama pakollinen auditointi. Siinä tarkastetaan edellä mainitut asiat ja se, että sertifikaattiin liittyvä puun alkuperäisketjun hallinta (mikä lienee?) on kunnossa. Vuosittaiset kustannukset ovat yrityksellemme useita tuhansia euroja.

Suomessa on järjestelmän piirissä noin 150 yritystä, joilla on oltava puun alkuperäisketjun hallinnan todentava rekisterinumero. Yrityksemme rekisterinumerossa on kymmenen numeroa, kymmenen kirjainta ja neljä väliviivaa. Vertailun vuoksi Suomen kolme miljoonaa ajoneuvoa pärjää kolmella kirjaimella, kolmella numerolla ja yhdellä väliviivalla.

Jokainen pystyy luonnossa liikkuessaan havaitsemaan, että metsien tila huononee vuosi vuodelta. Hakkuut toteutetaan suurten metsäyhtiöiden ehdoilla mahdollisimman halvalla ympäristöstä välittämättä. Puut on hinnoiteltu siten, että metsänomistajan ei kannata hoitaa metsiään vaan hakata kaikki jossain vaiheessa matalaksi, kuten HS:n jutussa olleista Kemiönsaaren kuvista näkyi. Puuntaimet tuodaan tilalle jopa Etelä-Ruotsista saakka, mikä takaa sen, että seuraavasta puusukupolvesta ei ole muuhun kuin selluloosan raaka-aineeksi.

Kenen etua tällainen metsäsertifiointi palvelee? Eräs liikekumppanimme kuvasi PEFC-sertifiointia osuvasti: luodaan tarve tyhjästä ja rahastetaan sillä karkeimman päälle.

Jussi Järvenpää

yrittäjä, Keuruu

