Kehitysrahoituksen hyvän suunnan kääntäminen haavoittaisi kehitysyhteistyön ennustettavuutta, työn pitkäjänteisyyttä ja tuloksia sekä Suomen asemaa kansainvälisesti.

Hallitus päätti puoliväliriihessään julkisen talouden suunnitelmasta ja vuonna 2023 alkavista leikkauksista. Suomalaiset kehitysyhteistyöjärjestöt ovat huolissaan siitä, osuuko osa leikkauksista maailman köyhimpiin.

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät kaikkialla maailmassa, mutta tuhoisimmat pitkäaikaisvaikutukset koetaan kehittyvissä maissa. Äärimmäinen köyhyys on pandemian myötä kääntynyt kasvuun, sukupuolten välinen tasa-arvo on heikentynyt, ja eriarvoisuus on lisääntynyt. Vuosikymmenten myönteinen kehitys on vaihtanut suuntaa, ja koronaviruksen myötä maailmassa on yli miljardi ihmistä, jotka elävät äärimmäisessä köyhyydessä.

Köyhimmät ja haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset, tytöt ja naiset ovat vuoden aikana menettäneet jo mahdollisuuksia koulutukseen, toimeentuloon, terveyteen ja turvaan. Samalla maailmalla on enää kymmenen vuotta aikaa saavuttaa YK:n kehitystavoitteet. Suomalaiset kehitysjärjestöt tavoittavat ne, joita muut toimijat eivät tavoita, ja tekevät töitä, että kehityksen takapakki voidaan kääntää. Tähän työhön tarvitaan kaikkien yhteiskuntien tuki.

Puoliväliriihen tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että sopeutuksissa huomioidaan koronaviruskriisin vaikutukset eivätkä ne kohdistu koulutukseen tai sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kehitysyhteistyö on kumpaakin. Kehityspolitiikan tulosraportin mukaan Suomen kehitysyhteistyön tuloksena 1,5 miljoonaa naista on saanut seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita, 2,5 miljoonaa ihmistä on saanut puhdasta vettä ja Suomen tukemissa maissa koulun aloittavien lasten määrä on noussut vuosina 2015–2018.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta lausui huhtikuussa kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelman selontekoon, että toimenpiteitä on kiihdytettävä, jotta tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä. Valiokunnan mukaan koronaviruskriisistä toipuminen kestävällä tavalla on edellytys tavoitteiden toteutumiselle.

Valiokunta huomautti myös, että Suomen kansainvälistä asemaa heikentää kehitysmäärärahojen alhainen taso. Puoliväliriihessä hallitus kohdisti myös ulkoministeriöön 35 miljoonan euron leikkauksen, jonka tarkemmasta kohdennuksesta päätetään budjettineuvotteluissa.

Tulevina viikkoina julkaistaan parlamentaarisesti valmisteltu kehityspoliittinen selonteko. Selonteko sisältää aikataulutetun tiekartan ja tavoitevuoden, jolloin Suomi käyttää 0,7 prosenttia bruttokansantulosta kehitysyhteistyöhön. Kansalaisjärjestöt Suomessa ja maailmalla odottavat signaalia siitä, miten kehitysrahoituksen tavoitetila saavutetaan, sillä vuonna 2021 olemme 0,52 prosentin bktl-osuuden tilanteessa.

Maailmanpankin arvion mukaan jopa 124 miljoonaa ihmistä elää koronaviruspandemian seurauksena äärimmäisessä köyhyydessä. Kehitysrahoituksen hyvän suunnan kääntäminen haavoittaisi kehitysyhteistyön ennustettavuutta, työn pitkäjänteisyyttä ja tuloksia sekä Suomen asemaa kansainvälisesti. Kehitysyhteistyötä tarvitaan nyt, jotta lisääntynyt köyhyys saadaan kääntymään laskuun ja lapset pääsevät kouluun kaikkialla.

Ossi Heinänen

pääsihteeri, Plan International Suomi

Jouni Hemberg

toiminnanjohtaja, Kirkon ulkomaanapu

Hanna Markkula-Kivisilta

pääsihteeri, Pelastakaa lapset ry

