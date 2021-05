Monilla turvapaikanhakijoilla ei ole passia, eivätkä he voi sitä eri syiden vuoksi hankkia.

Sisäministeriön julkaisemaan uuteen toimintaohjelmaan sisältyvä tavoite paperittomien aseman parantamisesta on tervetullut. Järjestimme hiljattain aiheesta seminaarin osana Suomen Akatemian rahoittamaa, perheiden erossaoloa tarkastelevaa tutkimushankettamme.

Seminaarissa kokemuksistaan puhui Suomeen vuonna 2015 saapunut Muriidi. Kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen hän on ollut paperittomana. Hän on työskennellyt jo neljä vuotta suomalaisella työnantajalla, saa palkkaa ja maksaa siitä veroa. Paperittomuuden vuoksi palkka maksetaan toisen ihmisen tilille, hän elää vuokralla toisen ihmisen nimissä, eikä hän ole voinut tavata ulkomailla asuvaa vaimoaan kuuteen vuoteen. Muriidi on oppinut suomen kielen niin hyvin, että hän tulkkaa työkavereilleen ja on siis tärkeä osa työyhteisöä.

Jotta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö pystyisi hakemaan oleskelulupaa jonkin muun syyn, kuten työn, opiskelun tai perhesiteiden perusteella, hänellä pitäisi olla voimassaoleva matkustusasiakirja eli passi. Monilla turvapaikanhakijoilla ei tällaista dokumenttia ole, eivätkä he monien syiden vuoksi sellaista voi hankkia. Esimerkiksi Somalian passista ei olisi apua, sillä Suomen viranomaiset eivät sitä tunnusta. Maahanmuuttoviraston tiukentuneiden linjausten vuoksi myös muukalaispassin saaminen on vaikeutunut. Lain mukaan muukalaispassin myöntäminen edellyttää oleskelulupaa.

Seminaariin osallistuneet asiantuntijat esittivät ratkaisuvaihtoehtoja nykyiseen tilanteeseen. Eräs heistä muistutti, että aiemmin on voitu myöntää muukalaispassi ja oleskelulupa samanaikaisesti. Ratkaisuiksi ehdotettiin myös vaihtoehtoisia henkilöyden todentamiskeinoja sekä muukalaispassin myöntämiseen liittyvän lainsäädännön tai viranomaiskäytännön muuttamista. Yhtenä ratkaisuna voisi pohtia paperittomien laillistamiskampanjaa, jota monissa maissa ajoittain toteutetaan.

Abdirashid A. Ismail

Marja Tiilikainen

Jaana Palander

tutkijoita, Siirtolaisuusinstituutti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.