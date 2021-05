Suomi on jakautunut hirvikannan hallinnassa kahteen ryhmään

Maa- ja metsätalousministeriön tulee käynnistää heti säädösmuutosten valmistelu, jolla turvataan asianmukainen hirvieläinkantojen hallinta koko Suomessa.

Heikki Oksman otti mielipidekirjoituksessaan (HS 1.5.) ansiokkaasti esille liian suuren hirvikannan aiheuttamat haasteet metsätaloudelle ja metsäluonnolle. Metsien kuusettuminen hirvipelon vuoksi on vakava kysymys. Taloudellinen tappio liian karulle maalle perustetuista kuusikoista on merkittävä ja kiistaton. Luonnon monimuotoisuus kärsii, ja erilaiset tuhoriskit kasvavat. Myös ilmastonmuutokseen varautumisen kannalta metsiemme kuusikoituva kehityssuunta on aivan väärä.

Suomi on jakautunut hirvieläinten kannanhallinnassa kahteen ryhmään. Suuressa osassa Suomea hirvieläinten kannanhallintaa hoidetaan hyvässä yhteistyössä maanomistajien, metsästäjien, riistahallinnon sekä sidosryhmien kanssa.

Nykyinen riistahallintolaki ja riistaneuvostojen kokoonpano mahdollistavat myös toisenlaisen toimintamallin. Riistahallinto pystyy halutessaan myös enemmistöedustuksen turvin päättämään yksin hirvieläinten kantatavoitteet maanomistajien ja sidosryhmien näkemyksistä välittämättä. Nämä päätökset ohjaavat suoraan riistahallinnon toimintaa metsästyksen mitoituksessa eikä kantatavoitepäätöksestä voi valittaa mihinkään.

Maaliskuussa 2021 yli neljänneksessä Suomen hirvitalousalueista hirvikannan tavoitetasoja nostettiin. Lisäksi meillä on useita maakuntia, joissa edellisen kauden korkean kantatavoitteen laskemista ei tehty. Päätöksentekoon eivät vaikuttaneet maanomistajien, metsä- ja liikenneviranomaisten vaatimukset, poikkeuksellisen laajan maanomistajatutkimuksen tulokset eivätkä Luonnonvarakeskuksen tuoreet inventointitiedot hirvivahinkojen suuresta määrästä näillä alueilla.

Maa- ja metsätalousministeriön tulee käynnistää heti säädösmuutosten valmistelu, jolla turvataan asianmukainen hirvieläinkantojen hallinta koko Suomessa. Säädösmuutokset tarvitaan hirvikantatavoitteista päättävien toimielinten kokoonpanoon sekä valitustien luomiseen.

Metsästyslaki määrittelee yksiselitteisesti, että oikeus harjoittaa metsästystä ja määrätä siitä kuuluu alueen omistajalle. Viime vuosina riistahallinto on kuitenkin määritellyt maanomistajat virheellisesti sidosryhmän asemaan. Asetelma on tulevaisuutta ajatellen täysin kestämätön.

Timo Leskinen

kenttäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto

