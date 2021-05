Luotettavuus on niitä harvoja valttikortteja, joita Suomella on kovassa kansainvälisessä pelissä. Jos luotettavuus menee yhdessä suuressa asiassa, se katoaa saman tien muissakin.

Kun suomalaisilta kysytään, miten he arvioivat oman maamme luotettavuutta Suomen toimiessa kansainvälisillä näyttämöillä, selvä enemmistö pitää sitä itsestään selvänä. Se, mikä luvataan, pidetään. Silloin sopii odottaa samaa myös muilta.

Tämä ei ole pelkkää omahyväistä uhoa. Suomalaiset ovat rakentaneet kansainvälistä kuvaa luotettavuudestaan vuosikymmenestä toiseen. Ainoa maa, joka maksoi velkansa Yhdysvalloille ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ainoa maa, joka maksoi sotakorvaukset niin kuin oli sovittu toisen maailmansodan jälkeen.

Nyt ajankohtainen kysymys on, voivatko kumppanimme luottaa siihen, mitä Suomen hallitus eduskunnan valtuuttamana on luvannut – siihen, että Suomi toimii rakentavasti EU:n päättäessä elpymisrahastostaan.

Maan parhaat ekonomistit ja juristit ovat todenneet, että sille ei ole esteitä, että pysymme rivissä emmekä käy uhmaamaan koko muuta Eurooppaa vaarantamalla elpymisrahaston syntymisen ajallaan. Jos se kaatuisi Suomen eduskunnan enemmistön päätöksellä, vastuun siitä kantaisi koko kansa. Se merkitsisi sitä, että monessa maassa suunnitelmat talouden elvyttämiseksi olisi arvioitava uudelleen. Se viivyttäisi vakavasti myös koko EU:n talouden toipumista, sillä elpymisrahasto on osa suurempaa kokonaisuutta. Syypääkin tähän sekasortoiseen tilanteeseen tiedettäisiin. Siihen rooliin ei Suomella ole varaa jämähtää.

Luotettavuus on niitä harvoja valttikortteja, joita Suomella on kovassa kansainvälisessä pelissä. Jos luotettavuus menee yhdessä suuressa asiassa, se katoaa saman tien muissakin. Näin on, kun on puhe kokonaisen kansan ja sen edustajien toiminnasta. Pitäkäämme siis kiinni siitä, että Suomi on vanhalla vakaalla linjallaan. Siihen on voitava luottaa, että Suomi on yhä edelleen varma ja vakaa eurooppalainen kansakunta.

Jaakko Iloniemi

Helsinki

