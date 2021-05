Mustread-lehdessä professori Jean Pisani-Ferry kirjoittaa, että EU:n finanssipoliittiset säännöt kaipaavat kattavaa uudistusta.

”Vain seitsemässä maassa oli finanssipoliittiset säännöt 1980-luvulla. Kun Kansainvälinen valuuttarahasto IMF viimeksi selvitti tilannetta, sääntöjä oli 96 maalla.”

”Missään ei ole niin tarkkoja ja määrääviä finanssipolitiikan sääntöjä kuin EU:ssa, jonka budjettisääntöjä on lähes sata sivua. – – Unionin jäsenmaat eivät voi ’inflatoida’ pois velkataakkojaan, koska niillä on yhteinen eurovaluutta.”

”Lisäksi jäsenvaltioilta puuttuu keskinäistä luottamusta. Tämän tuloksena on taottu kasaan sellainen sääntökimara, että Brysselissä vitsaillaan vain yhden ainoan henkilön Euroopan komissiossa ymmärtävän, mitä se tarkoittaa. – – Maailmaa, jota varten säännöt luotiin, ei enää ole.”

”Kun Italian bruttokansantuotteeseen suhteutettu velka lähestyy 160:tä prosenttia, maan ei voida odottaa osuvan EU:n 60 prosentin rajaan. – – Kysymys ei kuulu, pitäisikö jäsenvaltioille asettaa kovat tavoitteet, vaan miten ne pitäisi asettaa.”

”Ensimmäinen askel on hyväksyä se, etteivät kaikki maat voi saavuttaa samaa tavoitetta. Toiseksi on tunnustettava, että finanssikurin on perustuttava periaatteisiin ja toimivien instituutioiden tukeen eikä jäykkiin numeerisiin tavoitteisiin.”

Kansan Uutisissa professori Markus Jäntti arvostelee sitä, että joitain talouden asiantuntijoita sijoitetaan julkisuudessa poliittiseen lokeroon.

”Ei ole uutinen, että ’vasemmistolainen’ ennen sanoja ’ekonomisti’ tai ’taloustieteilijä’ on monille (oikeistolaisille) kuin sanoisi ’uimataidoton uinnin opettaja’. Kuinka usein näemme sanottavan ’oikeistolainen ekonomisti/juristi/asiantuntija’?”

”On myös hyvä muistaa, että ekonomisti on ammatikseen talouskysymysten parissa useimmiten pankissa tai etujärjestössä ja harvemmin ministeriössä työskentelevä henkilö. Valtaosa ekonomisteista saa siis palkkaa jonkin järjestön edun ajamisesta. Taloustieteilijä taas on tutkija, joka työskentelee useimmiten tutkimuseettiseen säännöstöön sitoutuneessa organisaatiossa (tutkimuslaitos tai yliopisto).”

”Ekonomistit – toimivat he sitten ministeriössä, pankissa tai työmarkkinoiden etujärjestöissä – tekevät asiantuntevaa ja rehellistä työtä. He kuitenkin tekevät sitä, koska heidän taustajärjestönsä katsoo heidän työnsä ajavan järjestönsä etua.”

”Toisen ihmisen ammatti-integriteetin kyseenalaistamisella pitäisi olla korkea kynnys. On murheellista, että suomalaisessa julkisessa keskustelussa tuo kynnys on niin matala.”