Euroopan liittovaltio on oikea tavoite

Suomen ääni ei kuulu kauas, mutta yhtenäinen Eurooppa olisi Yhdysvaltain vertainen tekijä maailmassa.

Etujemme mukaista on edistää Euroopan unionin kehitystä aktiivisesti kohti liittovaltiota. Sen vastustaminen on kuin vastustaisi pyörää ennen kuin pyörä keksittiin.

Elämä ei rajoitu Suomeen eikä myöskään Eurooppaan, mutta Länsi-Eurooppa on suurin viiteryhmämme. Me suomalaiset olemme riippuvaisia EU:n edistyksestä ja olemme onnekkaita, kun EU on sitoutunut demokratiaan ja rauhaan.

Liittovaltion mahdollisuudet johtaa kehitystä sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti ovat merkittävästi paremmat kuin nykyisen EU:n. Globaalit ongelmat lisääntyvät ja koskevat myös meitä. Ihmisten riippuvuus toisistaan lisääntyy maailmanlaajuisesti. Afrikan väkiluku kasvaa hurjaa vauhtia, Kiina tulee olemaan maailman suurin talous ja voimakkain sotilasmahti. Länsimainen demokratia voi menettää asemansa maailman johdossa. Tähän haasteeseen on vastattava, koska emme tunne korvaavaa järjestystä.

Toivon, että elämme tulevaisuudessa Euroopan liittovaltiossa pikemmin kuin pienten kansallisvaltioiden Euroopassa, jotka ovat historian jäänteitä.

Risto Paatela

diplomi-insinööri, Espoo

