Kaikki on suhteellista, myös perustuslakivaliokunnan päätökset

Kahden tuoreen perustuslakivaliokunnan tekemän päätöksen jälkimainingeissa on perustellusti kysytty, ovatko päätökset perustuneet oikeudelliseen vai poliittiseen harkintaan.

Tohtorikoulutettava Lasse Vuola kritisoi ansiokkaasti (HS Mielipide 7.5.) emeritusprofessori Martti Koskenniemen käsityksiä perustuslakivaliokunnan jäsenten itsenäisestä oikeudellisesta harkinnasta (HS Vieraskynä 30.4.).

Perustuslakivaliokunnan toimenkuvaan kuuluu vain ensiksi mainittu vaihtoehto.

Ensin valiokunta tyrmäsi perustuslain vastaisena hallituksen lakiesityksen liikuntarajoituksia koskevaksi laiksi, ja sitten se äänin 9–8 päätti, että EU:n elpymispaketista päättämiseen tarvitaan eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistö.

Molemmat päätökset tulivat yllätyksenä asiantuntijoille, kuten myös useille hallitus- ja oppositiopuolueiden kansanedustajille.

Oliko niissä oikeus ja politiikka sekoitettu? Hyvin mahdollisesti oli.

Esimerkki viime vuosikymmeneltä: Vuonna 2010 hallitus esitti tupakkalakia muutettavaksi siten, että tupakointi autossa, jossa on alaikäisiä lapsia, kiellettäisiin. Eduskunnan perustus­laki­valiokunta torppasi aikomuksen. Valiokunnan mielestä kiellolla puututtaisiin liiaksi autoilijan henkilökohtaiseen vapauteen ja kotirauhaan. Lapsen oikeus elämään ja turvallisuuteen jäi valiokunnassa sivuraiteelle.

Kuitenkin tuolloin oli yleisesti tiedossa, että tupakansavu autossa on sivulliselle monin verroin vaarallisempaa kuin ulkoilmassa ja että erityisen vaarallista se on lapsille, koska lasten vastustuskyky on heikompi ja heillä vaarallisten yhdisteiden pitoisuudet kudoksissa nousevat korkeammiksi kuin aikuisella.

Tämä oli monissa maissa huomioitu laeissa, joilla suojeltiin lapsia tupakansavulta. Kyseisenlainen lapsen terveyden vaarantaminen oli niin ilmiselvää, että siihen syypää olisi ilmeisesti voitu rikoslain säännöksen nojalla tuomita rangaistukseen. Nämä argumentit eivät siis kuitenkaan tuolloisen perustuslakivaliokunnan harkinnassa painaneet.

Perustuiko perustuslakivaliokunnan päätös oikeudelliseen vai poliittiseen harkintaan?

Vuonna 2016 hallitus esitti uuteen tupakkalakiin samansisältöistä säännöstä, jonka perustuslakivaliokunta kuusi vuotta aikaisemmin oli katsonut perustuslain vastaiseksi. Nyt se valiokunnan mukaan ei ollutkaan perustuslain vastainen, joten säännös on voimassa olevaa oikeutta.

Kaikki on siis suhteellista, myös perustuslakivaliokunnan päätökset.

Ilkka Tammisola

Helsinki

