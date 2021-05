Ilmasto, talouskasvu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja rauha edellyttävät Euroopassa voimakkaampaa yhteistä päätöksentekoa.

Perin harva eturivin poliitikko pyrkii tällä hetkellä profiloitumaan eurooppalaisena valtio­miehenä. Vision puute voi toki olla omaa näkö­harhaani, kaipuuta uuteen Jacques Delorsiin, uuteen Paavo Lipposeen. Mutta tiedän suurin piirtein, mikä on Emmanuel Macronin visio EU:sta. Suomalaisten poliittisten johtajien suuri EU-linja on minulle jokseenkin hämärän peitossa.

Toki viimeisin eurooppapoliittinen selonteko sai minut mielihyvän valtaan. Onhan se ihanaa, että olemme niin tinkimättömästi hyvän ja kauniin puolella, ympäristöarvoja ja yhteiskunnallista tasa-arvoa edistämässä. Tätä minä myös aikoinaan peräänkuulutin, kun elimme aikaa, jolloin poliittinen keskustelu täyttyi ”pilareista” ja muusta EU-jargonista: että eurooppapolitiikka olisi normaalia politiikkaa: siinä ovat kaikki ne sisällöt, joista muutenkin väittelemme.

Tarvitsemme vakavaa keskustelua EU:n rakenteista ja hyvistä vanhoista käsitteistä, kuten subsidiariteettiperiaatteesta ja kompetenssikompetenssista. Millä askelilla olemme valmiit syventämään integraatiota? Mitkä yhteiset ongelmat vaativat ratkaisukseen liittovaltiorakentei­ta, voimakkaampaa yhteistä päätöksen­tekoa?

Olen valmis harppomaan kaikilla mahdollisilla askelsarjoilla kohti aitoa liittovaltiota. Ilmasto, talouskasvu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja rauha kaipaavat yhteisiä ratkaisuja. Uskon ratkaisujen avainten löytyvän vapauden prinsiipistä: ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomien liikkumisen vapaudesta.

Kansallisvaltion suvereniteetti on aina ollut valtio-opillista science fictionia, ja haavekuva itsenäisyydestä on ollut impotentti, vailla kykyä toimeenpanna tavoitteita todeksi. Emme voi saavuttaa tavoittelemiamme hyviä asioita ilman yhteistä päätöksen­tekoa muiden kanssa.

Itsenäisyys ja suvereniteetti ovat todellisuudessa toimintakykyä. Tätä kapasiteettia on vain EU:lla, ja liittovaltiona sen kapasiteetti olisi nykyistä parempi. Vahva eurooppalainen liittovaltio voisi olla toimija, joka puolustaa maailmassa sekä liberaalia demokratiaa että suurten ongelmien ratkaisua solidaarisesti.

Pännii, kun EU-keskustelua käydään kuin pikku-Trumpit: Suomi ensin -lähtökohdasta. Suomi ensin -ajattelu uhkaa vakavasti unionin kykyä puolustaa meille tärkeitä arvoja ja intressejä. Vieläkään en ole toipunut traumasta, jonka Suomen epäsolidaarinen uhittelu eurokriisin hoidossa aiheutti.

Toivon, että Suomi osaa olla rakentava voima osana eurooppapoliittista valtavirtaa ja ilmoittaa mitä haluamme, ei mitä vastustamme.

Siinä tietysti auttaisi, jos itse kullakin olisi hieman eritellympi eurooppa­poliittinen visio kuin yleinen EU-myönteisyys tai -kielteisyys. Liitto­valtio antaisi sitten tulevaisuudessa turvaa itse kunkin jäsenmaan vaalien myrkyttämää hurmakansallismielisyyttä vastaan.

On selvää, että nykyinen jäsenmaiden kirjo vaatii suurta neuvottelutaitoa tunnistaa ne herkkyydet, joiden yli ei voi kulkea jyrällä. On vaikea uskoa, että oikeusvaltioperiaate ja jakamattomat ihmisoikeudet kukoistaisivat nykyistä paremmin Euroopassa, jossa ei olisi halua kulkea yhdessä eteenpäin.

Liittovaltiota kohden on toki monella tapaa kuljettu Suomen EU:hun liittymisen jälkeen. Meillä on yhteinen raja ja raha. Vaikka Suomi valitettavasti ei ole Naton jäsen, olemme kuitenkin kaikin puolin yhteensopivia ja siten kykeneviä toimimaan myös eurooppalaisessa turvallisuusjärjestelmässä. Emme ole suuri este yhteiselle ulkopolitiikalle, sen tiellä on monen muun maan itsetunto.

Jos haluamme rakentaa parempaa maailmaa vaikkapa strategisesti tärkeällä Aasia-dialogilla, se on pakko hoitaa EU:n kautta. Emme ole Saksan veroinen talousmahti, emmekä Ranskan veroinen sotilasmahti. Osatkaamme siis toimia heidän kanssaan.

Kirjoittaja on kirjailija.