Ilkka-Pohjalainen toteaa, että Skotlannin itsenäisyyttä ajava kansallis­puolue SNP jyräsi murska­voittoon viikon­vaihteen parlamentti­vaaleissa.

”Itsenäistymistä SNP:n tavoin kannattava vihreä puolue sai kahdeksan paikkaa, joten parlamentissa on vahva Britanniasta irtautumista ajava enemmistö.”

”Edessä on vaikeita neuvonpitoja Edinburghin ja Lontoon välillä. Britannian pääministeri Boris Johnson ei ole kuuluisa diplomatian taidoistaan, mutta nyt niitä todella tarvitaan. Jotakin hänen on Skotlannin pää­ministerille Nicola Sturgeonille luvattava, sillä vaalitulos on niin vahva tahdonilmaisu.”

”Kansanäänestyksen riskiä Johnson tuskin ottaa, mutta sen kieltäminenkin on vaikeaa. Kielto toden­näköisesti vain vahvistaisi skottien lähtöhaluja. Jokin talouspaketti voisi toimia.”

”Lupaa suhteiden tiivistämiseen EU:hun skotit eivät saa, koska se olisi paluuaskel kohti unionia, eikä ­brexitiä riemurinnoin kannattanut Johnson halua sellaisesta edes vih­jata.”

”Kaiken lisäksi brittihallituksella on kädet täynnä brexitin jälkihoitoa, ja erityisesti Pohjois-Irlanti kipuilee uudelleen pitkän rauhallisen jakson jälkeen. Skotlannin itsenäisyyshalut tulevat jo valmiiksi suuren pulma­kasan päälle.”

Ilta-Sanomat kirjoittaa, että itsenäisyys­mielisten puolueiden Skotlannin alue­parlamenttiin saama enemmistö enteilee uutta kansan­äänestystä Skotlannin asemasta.

”Itsenäistymishaluisten katkeruus – ja itsenäistymishalut – ovat todennäköisesti vain voimistuneet siitä, että brexit-prosessi ja sen talousvaikutukset ovat olleet paljon vai­keampia kuin EU-eroa ajaneiden brexiteerien lupaukset maalailivat.”

”Jo nyt itsenäistymiskysymyksen esillä pysyminen ja erohalujen voimistuminen ilmentävät brexitin onnettomia seurauksia. Eikä Skotlannin vaalitulos ole suinkaan ainoa oire EU-eron takaiskuista. Samantyyppistä katkeruutta ja kipuilua esiintyy Skotlannin lisäksi erityisesti Pohjois-Irlannissa mutta jossain määrin myös esimerkiksi Walesissa.”

”Periaatteessa Skotlannin kansanäänestystä voi perustella aivan samoin perustein, joilla Boris Johnson ja muut brexiteerit saivat vuonna 2016 oman EU-kansanäänestyk­sensä.”

”Mutta Johnson tulkitsee toisin. Hän on jo ilmoittanut estävänsä kansanäänestyksen Skotlannin itsenäisyydestä perusteettomana ja vastuuttomana ja holtittomana hankkeena.”

”Vahinko, ettei Britannian konservatiiveilla ollut kylliksi tolkkua estämään David Cameronin holtitonta hanketta. Se oli brexit-äänestys.”