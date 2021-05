Leidipoikiin ei tule Thaimaassa kiinnitettyä sen kummemmin huomiota.

Kathoei on perinteikäs sana thain kielessä. Harvempi länsi­maalainen sanan tietää, mutta sitäkin useampi sen merkityksen toisin ilmaisten. Kathoei tarkoittaa lady­boyta. Niille, jotka eivät tätäkään sanaa ole kuulleet, kerrottakoon, että kyse on trans­naisesta. Naisesta, joka on alun perin syntynyt mieheksi.

Sana kathoei on aikanaan tarkoittanut kaikkia seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvia, esi­merkiksi homo­seksuaaleja, mutta nyt sillä siis tarkoitetaan trans­sukupuolista ihmistä eli useimmiten lady­boyta.

Suottehan anteeksi, käytän tässä kirjoituksessa nyt välillä sanaa leidi­poika suomen kielen taivutuksen vuoksi.

Ladyboy on tavallaan myytti. ”Kaikki kauneimmat naiset Thaimaassa ovat leidipoikia”, olen kuullut monen sanovan. Yleensä sanojat ovat ihmisiä, jotka eivät juuri ole leidipoikia eivätkä Thaimaatakaan nähneet.

Thaimaanbuddhalaisessa kulttuurissa on uskomus, että kathoeiksi synnytään, koska edellisessä elämässä on tehty jotain väärin. Maaseudulla moni uskoo yhä näin.

Monille koulutetuille thaimaalaisille transsukupuolisuudella ei ole sen kummempaa merkitystä. Itse tunnen leidi­poikia, jotka ovat töissä esimerkiksi teatterialalla, asiakaspalvelijoina, bisneksessä ja missä vain. Eipä asiaan tule sen kummemmin kiinnitettyä huomiota.

Thain kielessä hän-persoonapronomini liittyy sukupuoleen, samoin kuin esimerkiksi ruotsissa, englannissa ja saksassa. Hän-pronomini on miehestä puhuttaessa khao ja naisesta puhuttaessa thö. Useimmiten thaimaalaiset käyttävät leidipojasta thai-pronominia thö ja englanniksi she tai her.

Thaimaassa on kolme tunnustettua sukupuolta. Se näkyy esimerkiksi joidenkin hotellien sisäänkirjautumislomakkeissa, joissa on vaihtoehdot: mies, nainen ja muu.

Jos leidipoikiin haluaa tutustua, kannattaa kokeilla Tinderiä Bangkokissa. Välillä liki joka kolmannen naisen profiilissa lukee avoimesti ”ladyboy”, ”LB” tai ”trans­gender”. Moni toteaa, että jos asia häiritsee, voi vapaasti pyyhkäistä vasemmalle eli ohittaa profiilin, mutta jos mieli on avoin, tervetuloa juttukumppaniksi.

Tinderöinnin kautta itsekin olen moneen leidipoikaan tutustunut. Pari vuotta sitten kulutin Hat Yain kaupungissa aikaa baarissa viestitellen Tinderissä. Keskustelut olivat varsin kiinnostavia, eteläthaimaalaisesta kulttuurista sun muusta. Kesken juttelun juttukumppanini kirjoitti: ”I am ladyboy. I am sorry if it is a problem.” Vastasin: Mai pen rai, no problem.”

Kirjoittaja on Thaimaassa asuva toimittaja.