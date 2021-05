Monelle lievästi oireilevalle lapselle riittäisi perustason oikea-aikainen apu. Sitä ei kuitenkaan ole riittävästi tarjolla.

Psyykkisesti oireilevien lasten ja heidän läheistensä avun­tarve tulee nyt riipaisevalla tavalla ilmi monelta suunnalta. Uutisoinnissa korostuu, että lasten­psykiatrista erikois­sairaan­hoitoa ei ole tarpeeksi tarjolla. Tulee vaikutelma, että ongelmien juurisyy olisi sakkaavassa erikois­sairaan­hoidossa. Sokea piste osuu kuitenkin perustason puutteellisiin terveyden­huollon palveluihin, jotka tulee korona­virus­kriisin jälki­hoidon turvaamiseksi vihdoin saada korjattua. Se vaatii nyt tiukkaa priorisointia yhteis­kunnallisessa päätöksen­teossa ja rivakkaa etenemistä.

Jo ennen pandemiaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon lähetteiden kokonaismäärä oli ­viidessä vuodessa kaksinkertaistunut. Vaikeasti oireilevien lasten tahdosta riippumattoman hoidon lähetteiden määrä taas oli kahdeksan­kertaistunut. Lastenpsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa on samanaikaisesti ollut pulaa tekijöistä. Kysynnän kasvun ja riittämättömien resurssien yhdistelmä on pakottanut erikoissairaanhoidon tehostamaan toimintaansa, mutta nyt tämä polku on kuljettu loppuun.

Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon suurin ongelma on nyt, että lieväoireiset lapset eivät pääse muualle hoitoon. Todellinen terveyden­huollon perustason kumppani puuttuu, ja lasten mielenterveyspalveluiden oikea-aikainen tarjonta on pudonnut ­sosiaali- ja terveydenhuollon mandaattien väliseen kuiluun. Tällöin erikoissairaanhoidon tehtävä lasten vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoidosta vastaavana toimijana kärsii.

Kansalliset, näyttöön perustuvat lasten adhd:n ja käyttäytymisen häi­riöiden käypä hoito -suositukset painottavat perustason terveydenhuoltopalveluiden systemaattista ja oikea­aikaista tarjontaa. Neuropsy­kiatrisesti oireilevat lapset perheineen hyötyvät varhaisista ja fokusoiduista, arkea jäsentävistä tukitoimista, joita voitaisiin hyvin tarjota erikoissairaanhoidon sijasta perustasolla. Samoin tunne-elämän lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoitoon on tehokkaita, perus­tasollakin toteutettavia interventioita.

Valtaosassa kuntia tai kuntayhtymiä lasten perustason mielenterveyspalveluita tarjotaan aliresursoituna ja pirstaleisena kouluterveydenhuollossa, oppilashuollossa, perhekeskuksissa sekä sosiaalihuollossa. Lopputuloksena nekin lievästi oireilevat lapset, jotka hyötyisivät nopeasta diagnostiikasta ja perustasolla tarjottavasta hoidosta, ohjautuvat herkästi erikois­sairaanhoidon jonoihin, joissa vointi usein huononee ja arkisetkin pulmat medikalisoituvat.

Lasten mielenterveyshäiriöiden hoidon pirstaleisuus on jo pitkään ­tiedostettu. Lapsi- ja perhepalvelujen ­Lape-muutosohjelmassa (2016–2018) linjattiin matalan kynnyksen perhekeskustoiminnasta, jonka arvokkaana tavoitteena on yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen palvelut saman katon alle. Erikoissairaanhoidon näkökulmasta kehitteillä olevat perhekeskuksetkaan eivät silti ole onnistuneet vastaamaan lasten mielenterveyshäiriöiden diagnostiikan ja hoidon akuutteihin tarpeisiin.

Koronaviruskriisi rajoitustoimineen on entisestään kasvattanut vaikeasti oireilevien lasten määrää. Joudumme erikoissairaanhoidossa siirtämään resursseja polikliinisestä avohoidosta intensiivisempiin hoitoihin, minkä vuoksi jonotusajat hoidon tarpeen arvioon kasvavat vielä nykyisestään. Emme nytkään onnistu pysymään hoitotakuun määräajoissa.

Lastenpsykiatrinen erikoissairaanhoito ei enää kykene vastaamaan sellaiseen jatkuvasti kasvavaan kysyntään, josta vain osa todellisuudessa vaatii erikoissairaanhoidon palvelua ja osaamista. Erikoissairaanhoitoa on tehostettu potilaiden pakkautuessa sinne. Perustasolla ei ole samaan ­aikaan organisoitu uudelleen eikä tehostettu lasten mielenterveyden hoitoa. Tilanteesta kärsivät pahimmin lapset ja heidän läheisensä.

Tarvitsemme vihdoin koko mielenterveyspalvelujärjestelmän perusparannuksen, jossa sekä henkilö- että osaamisresursseja kohdennetaan matalan kynnyksen tehokkaisiin, hyvin organisoituihin mielenterveyspalveluihin lapsille.

Päivi Ruokoniemi ja Leena Repokari

Ruokoniemi on vt. ylilääkäri ja Repokari ylilääkäri ja linjajohtaja Helsingin ja Uudenmaan sairaan­hoito­piirin lastenpsykiatrian yksikössä.

