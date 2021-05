Keskusta tarvitsee menestyäkseen avointa, kovaa ja johdonmukaista aluepolitiikkaa. Keskustan tulevaisuus on maakunnissa.

Tytti Isohookana-Asunmaa arvelee (HS Mielipide 7.5.), että keskusta saattaa vielä palata suurten puolueiden joukkoon. Tämä on tietysti mahdollista, mutta vaatii aivan uutta ryhtiliikettä. Keskustan kannatuksen nousu näet edellyttää, että laajojen alueiden väestö ammatista ja asemasta riippumatta tuntee puolueen omaksi edunvalvojakseen. Tarkoitan Lappia, Pohjois-Pohjanmaata, Kainuuta, eteläisemmän Pohjanmaan maakuntia, Keski-Suomea, Savon ja Karjalan maakuntia, vieläpä Satakuntaa.

Tämä vaatii laajaa ja moniulotteista taloudellista ohjelmaa. Kaivokset on otettava kotimaiseen omistukseen. Akkuteollisuus ja muu kaivannaisteollisuus on tuotava raaka-ainelähteiden ääreen. Puuta hyödyntävää teollisuutta on kehitettävä mahdollisimman lähellä metsää. Elintarviketeollisuutta tulee laajentaa tuotantoalueiden äärellä. Kestävää matkailuteollisuutta on edistettävä suurten erämaa-alueiden liepeillä. Kansainväliset risteilyalukset on ohjattava Pohjanlahden satamiin.

Sivistyspolitiikan alueella koulutuspaikat on turvattava mahdollisimman pitkälle lähellä omaa kotia. Pienten koulujen ylläpitämiseen ja kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota. Ammatillinen koulutus on tarjottava jokaiselle nuorelle ja mielellään kotimaakunnassa. Pohjois-Suomen ja Väli-Suomen yliopistojen resursseista ja monialaisuudesta on pidettävä huolta.

Tarvitaan myös uudenlaista geopoliittista ajattelua. Sen sijaan että yritetään nopeuttaa Etelä-Suomen kaupunkien liikenneyhteyksiä muutamilla minuuteilla, samoilla varoilla voitaisiin avata silta- tai tunneliyhteys Vaasasta Merenkurkun yli Uumajaan ja sieltä edelleen Keski-Skandinavian yli Atlantin rannalle. Näin avautuisi paitsi Keski-Suomen ja Itä-Suomen väestölle myös laajan Luoteis-Venäjän luonnonvaroille lyhyt reitti suureen länteen.

Oulun ja Lapin yliopistojen yhteyksiä toisaalta Pohjoiskalotin korkeakoulumaailmaan, toisaalta Kuolan niemimaan ja Vienanmeren takaiseen tutkimukseen olisi kehitettävä. Rovaniemen Arktisesta keskuksesta olisi mahdollista kehittää edullisen maantieteellisen ja poliittisenkin asemansa vuoksi koko laajan pohjoisen maailman tiedekeskus ja kansainvälisen tutkimustoiminnan koordinaattori ja organisaattori. Keskuksella on siihen jo nyt asemaa ja mainetta.

Keskusta tarvitsee menestyäkseen avointa, kovaa ja johdonmukaista aluepolitiikkaa. Keskustan tulevaisuus on maakunnissa.

Jaakko Numminen

ministeri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.