Suomessa on käyty vilkasta keskustelua EU:n elpymispaketista. Nettomaksajakeskustelun vyöryessä unohdetaan, miten tärkeää Euroopan tasolla koordinoitu, uudistava elvyttäminen Suomelle on. Viennistä ja investoinneista elävälle pienelle avotaloudelle on elintärkeää, ettei Eurooppa jää jälkeen Yhdysvaltojen ja Kiinan nopealle koronaelvytykselle.

Suomella on kaikki edellytykset olla edelläkävijä talouden uudistamisessa EU:ssa. EU:n elpymispaketin vihreän siirtymän ja digitaalisten ratkaisujen resurssit on suunnattava vahvasti elinkeinojen rohkeaan uudistamiseen, innovaatioihin, kilpailukykyisiin kestävän kasvun investointeihin kotimaassa ja merkittävään viennin kasvuun. Talouden rakennetta uudistavat elvytystoimet nostavat Suomen kärkijoukkoihin koronaepidemian jälkeisessä markkinoiden uudelleenjaossa.

Elpyminen käynnistyy, kun yritykset alkavat investoida. On investoitava tutkimukseen, innovaatioihin pilotointiin, tuotantokapasiteetin rakentamiseen ja osaamiseen. Suomen tulee olla ennakoitava kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö, jossa yritykset voivat suunnitella investointinsa vuosikymmeniksi. Pitkäjänteisyys luo myös turvallisen ympäristön maailmanluokan osaajien ja osaamisen kehittymiselle.

Suomi voi päästä johtoasemaan EU:ssa fiksulla fokuksella eurooppalaisissa arvoketjuissa, jotka edistävät Suomen ja EU:n yhteisiä tavoitteita. Hyvänä esimerkkinä on akkuteknologia osana laajaa eurooppalaista akkuarvoketjua sekä Suomen vahvistuva rooli houkuttelevana investointikohteena.

Myös tekstiilien vallankumous innovatiivisine investointeineen saa vauhtia EU:n regulaatiosta, tekstiilijättien tarpeesta, vastuullisista sijoittajista ja valveutuneista kuluttajista.

EU-komission vuonna 2019 julkaisema tutkimus arvioi, että EU:n sisämarkkinoiden hyöty vuodessa Suomelle on 18 miljardia euroa ja 7,7 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Suomen hyötyminen EU:n sisämarkkinoista on ensiarvoisen tärkeää myös tulevaisuudessa. Kuten elinkeinoelämän vaikuttajat ovat todenneet: yli puolet viennistämme suuntautuu EU:hun. Tulevaisuutemme on vahvasti sidoksissa Euroopan pärjäämiseen. Jos Eurooppa sukeltaa, Suomikin hukkuu.

Suomen nettomaksuosuus EU:n elvytysrahastoon on noin neljä miljardia euroa. Suomelle on tärkeää, että taloutemme uudistuu ja yritystemme vientikysyntä Euroopassa kasvaa. Kun Eurooppa elvyttää, Suomen elvytys saa tehoa. Euroopan tasolla koordinoitu elvytys uudistaa Suomen taloutta ja yrityksiä nopeasti ja kestävästi varmistaen Suomen kilpailukyvyn suhteellisen paranemisen. Suomen vuosikymmenille jakautuva nettomaksuosuus on pieni hinta siitä.

Ilmari Absetz

Markku Kivistö

Helvi Väisänen

Business Finland

